Составлен топ самых популярных фильмов у пиратов в июле

Боевик «Балерина» по «Джону Уику» — самый популярный фильм у российских пиратов в июле
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером месяца оказалась «Балерина» — боевик по вселенной «Джона Уика» с Аной де Армас. Второе место занял фантастический триллер «Кирпич» от Netflix, замкнули тройку «Громовержцы» от Marvel.
В десятку также вошли боевик «Главы государств» Ильи Найшуллера, триллер «М3ГАН 2» и ремейк «Как приручить дракона».
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2025 года
- «Балерина»
- «Кирпич»
- «Громовержцы»
- «Главы государств»
- «Финикийская схема»
- «М3ГАН 2.0»
- «Ледяной драйв: Возмездие»
- «Как приручить дракона»
- «Бессмертная гвардия 2»
- «Каратэ-пацан: Легенды»