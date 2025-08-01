Стало известно, будет ли продолжение у «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START объявил о закрытии популярного сериала «Вампиры средней полосы». Третий сезон шоу станет заключительным, продолжения не будет.

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По словам режиссёра и шоураннера Алексея Акимова, изначально он планировал, что сериал получит четыре сезона, но решил прекратить над ним работу, чтобы не было ощущения «пресыщения». Также Акимов отметил, что спин-оффы во вселенной возможны, но ждать их всё же не стоит.

«Расставаться с "Вампирами" я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на четвёртом сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после третьего сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения».

Дату выхода третьего сезона сериала пока не называют.