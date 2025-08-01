В России сняли ремейк культового фильма с Орбакайте в главной роли

Режиссеры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов сняли фильм «Чучело», являющийся переосмыслением одноименной культовой картины Ролана Быкова. Об этом стало известно из программы кинофестиваля «Окно в Европу».

В новой версии истории про буллинг в отношении школьницы сыграли Кристина Асмус, Мария Симонова и Кирилл Кяро. Сообщается, что с классическим «Чучелом» 1984 года проект роднит тема травли. По сюжету, главная героиня Аня берет на себя вину вместо своего лучшего друга, после чего становится объектом травли со стороны одноклассников в реальном мире, а также в мире социальных сетей.

В оригинальном фильме главную роль сыграла певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая сейчас находится за пределами России. Артистка покинула страну после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что в США снимут ремейк культового эротического триллера Пола Верховена «Основной инстинкт». Актриса Шэрон Стоун может вернуться к своей легендарной роли.