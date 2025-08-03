На фестивале «‎Таврида. Арт» прошел питчинг военно-патриотического кино

Питчинг военно-патриотического кино под предводительством первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на фестивале молодого искусства "Таврида. Арт" в Республике Крым, сообщили в пресс-службе фестиваля.

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«В рамках фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт" в Крыму состоялся главный в стране питчинг военно-патриотического кино. Питчинг стал главным итогом программы "СВОеКИНО", которая прошла в академии "Меганом" уже в третий раз. Она объединила представителей киноиндустрии, а также участников, ветеранов и очевидцев событий специальной военной операции и членов их семей для создания актуальных кино- и медиапроектов, в основу которых легли реальные истории героев СВО», — говорится в сообщении.

На питчинге молодые и опытные авторы представили свои идеи экспертному совету, в который вошли государственные деятели, представители фондов и грантодатели, а также руководители крупнейших медиахолдингов и кинопроизводственных компаний. Большинство из представленных 59 художественных, документальных фильмов, кино- и медиапроектов основаны на реальных историях и посвящены событиям специальной военной операции. 31 проект был разработан участниками программы "СВОеКИНО", еще 28 проектов презентовали уже известные деятели киноиндустрии.

Глава экспертного совета Кириенко поблагодарил присутствующих.

«За всеми проектами стоит огромная работа и частичка души каждого автора. Все они достойны большого экрана. Большое спасибо ребятам - участникам специальной военной операции, их родным и близким, ставшим прототипами и героями этих проектов, поделившись личными жизненными историями - историями своего преодоления и подвига. Уверен, что убеждения, вера, любовь и чувство настоящего патриотизма передаются только благодаря личному примеру и никак по-другому. Вы не только доказали свое мужество и свой патриотизм на поле боя, показали - каким должен быть настоящий герой, но продолжаете очень важную работу здесь, внося огромный вклад в нашу большую, общую победу», — приводит пресс-служба его слова.

О фестивале

В 2025 году "Таврида. Арт" проходит в седьмой раз в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. С 1 по 3 августа на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, Vlada Miravi. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, Lyriq и Tritia. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект Ay Yola.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.