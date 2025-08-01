Вышел трейлер второго сезона фэнтези «Закрыть гештальт»

«Кинопоиск» представил первый трейлер второго сезона сериала «Закрыть гештальт». Продолжение комедийного фэнтези стартует уже 29 сентября — спустя три года после запуска шоу.

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Видео доступно во VK-группе CInema. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

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Второй сезон расскажет новую историю и посвящён ангелу по имени Костя, который однажды влюбляется в таксистку по имени Оля и спускается к ней на Землю. Теперь девушка тоже видит души умерших и вместе с Костей помогает им исправить ошибки прошлого.

Главные роли во втором сезоне сыграли Денис Власенко («Про это самое») и Мария Луговая («Перевал Дятлова»). Режиссёром выступила Лана Влади («Обещания»).