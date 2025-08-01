Во Франции покажут фильм киностудии Горького

Документальный фильм киностудии Горького "Сквозь темную материю" покажут в рамках кинопрограммы 35-го Фестиваля астрономии во Флерансе во Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.

"Показ картины с оригинальной звуковой дорожкой и французскими субтитрами пройдет 3 августа. После состоится дискуссия с режиссером Марьям Махиевой, философом истории науки Бернадетт Бенсоуд-Вэнсан, астрофизиками Симоном Дюпурком и Роландом Лехуком", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что фильм был снят при поддержке Министерства культуры РФ.

Фильм "Сквозь темную материю" стал первой российской авторской лентой о Большом адронном коллайдере и лаборатории ЦЕРН. Съемки проходили в Швейцарии и Франции, а также в РФ в Дубне. Российские и европейские ученые показывают свою ежедневную жизнь и рассказывают о научной работе.

"Перед нами стояла непростая задача - объяснить сложные научные концепции доступным для широкой аудитории языком. <…> Нам очень повезло не только с уникальными локациями, но и с героями. В фильме они создают своеобразный социальный срез ученых, представляя различные поколения, социальные слои, а также роли в научной среде. Именно их истории и вклад в науку делают картину особенно интересной", - рассказывает Махиева, слова которой приводит пресс-служба.

В России фильм "Сквозь темную материю" о большом адронном коллайдере и поисках основ мироздания стал победителем в основной номинации IV фестиваля актуального научного кино ФАНК "За лучший национальный фильм" и получил приз специальный приз жюри на XIX Международном фестивале научно-популярного кино и исследовательских фильмов "Мир знаний" в Санкт-Петербурге.

Фестиваль астрономии во Флерансе - один из самых престижных фестивалей Европы. Он проходит с 1991 года и собирает ученых и любителей науки всех возрастов и уровней подготовки. Программа фестиваля включает более 100 мероприятий, в том числе кинофестиваль астрономических фильмов.