Названа дата российской премьеры триллера «Бухта Бэррона»

14 августа в российский прокат выйдет напряжённый психологический триллер "Бухта Бэррона" (Barron's Cove), заставляющий задуматься о границах человеческой морали и о силе родительской любви.

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После гибели сына в результате несчастного случая Калеб (Гаррет Хедлунд), мужчина со склонностью к насилию, решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный ребёнок - сын влиятельного политика.

Роли в фильме исполнили Хэмиш Линклейтер, Кристиан Конвери, Стивен Лэнг, Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу и другие.

Режиссёр и сценарист - Эван Ари Кельман, известный по короткометражке "Бандит" 2015 года.