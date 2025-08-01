Вышел трейлер российского фантастического боевика «Идентификация»

Вышел официальный трейлер фантастического боевика "Идентификация", представленный компанией "НМГ Кинопрокат" (входит в холдинг "Национальная Медиа Группа"). История удивительна.

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По сюжету главный герой Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что у него стерта память, а в его мозг встроен биочип, позволяющий напрямую подключаться к компьютерным устройствам. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.

Герой начинает собственное расследование и выясняет, что он согласился на участие в эксперименте ради дочери, которая находится в опасности.

Параллельно охоту на Леона начинают торговцы нелегальным оружием, чтобы заполучить новейшую технологию. Теперь герой должен разобраться, где правда, а где ложь, чтобы спасти свою дочь.

Главную роль в картине по сценарию Дмитрия Жигалова, выдержанной в стиле киберпанк и снятой в духе "Бегущего по лезвию", исполнил Антон Пампушный, звезда фильма "Балканский рубеж". Снимались также Евгений Сидихин ("Обитаемый остров", "Бандитский Петербург", "Мама, не горюй"), Антон Лаврентьев ("Инсомния", шоу "Голос"), Виктория Агалакова ("Нулевой пациент", "Эпидемия", "Ёлки"), Ася Резник ("Капельник", "Непослушная", "Конец света"), Елизавета Налетова ("Столыпин", "Учителя")…

Режиссер фильма Серик Бейсеу участвовал в работе над такими картинами, как "Салют-7" и "По щучьему велению", сериалами "Урок" и "Золотое дно". Он считает, что сегодня сюжет "Идентификации" уже не кажется чем-то экстраординарным: "В недалеком будущем придется подумать над тем, как человечество будет справляться со стремительно развивающимися технологиями и с тем, какие последствия нас ждут".

Актеры видят в фильме не только социальный подтекст.

"Это кино в первую очередь про поиск себя, про принятие себя, про противопоставление себя обстоятельствам", - отмечает исполнитель одной из основных ролей Антон Лаврентьев.

Схожее видение у восходящей звезды российского кино Елизаветы Налетовой:

"Для меня это фильм не про технологии, а про память. Про то, как важно помнить, ради кого ты живешь. Даже если ты ничего не помнишь - сердце все равно знает, кто твой человек".

По словам Антона Лаврентьева, играющего антагониста, среди важных преимуществ "Идентификации" - яркие проработанные персонажи:

"В моем случае при подготовке к роли важно было сделать нешаблонного персонажа. Мне хотелось, чтобы он вызывал и симпатию, и антипатию. Чтобы в нем присутствовала глубина, и за ним было интересно наблюдать. Я долго обживался в своем герое. Очень помогло общение с режиссером. После одного из комментариев Серика Бейсеу я вдруг понял, что мой герой начал оживать. Я сам стал не исполнителем, а зрителем процесса. В итоге все получилось".

Фильм производства компании KD Studios выйдет в прокат 28 августа.

Синопсис:

Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.