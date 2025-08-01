Июль стал самым слабым месяцем 2025 года по успеху кинопремьер

Ставка на музыкальные хиты не сделала «Плагиатор» главной новинкой лета, больше всех в июле заработали блогеры Дава и Милана, а каннская новинка Дэвида Кроненберга потухла в тени Юрия Стоянова.

© кадр из фильма «Плагиатор»

Июль стал самым слабым месяцем 2025 года по количеству успешных кинопремьер. О фильмах-миллиардерах речи не шло. Лидер второго месяца лета, комедия «Не одна дома 2», собрала в прокате около четверти миллиарда рублей, а вот музыкальный ромком «Плагиатор» не оправдал ожидания индустрии.

На этом фоне, задержавшиеся в прокате картины, так называемые «холдоверы», сумели существенно пополнить кассу и войти в число лучших фильмов года.

БЛОГЕРЫ ПРОТИВ «ПЛАГИАТОРА»

Две самых успешных новинки июля не смогли заработать на двоих даже 400 млн рублей. Сиквел комедии «Не одна дома» с блогерами Давой и Миланой Хаметовой собрал в прокате 256 млн рублей, а музыкально-фантастический ромком «Плагиатор» - 141 млн рублей. При этом индустрия грезила совсем о других цифрах, отмечал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Основная новинка лета — фильм “Плагиатор”. Его ожидают как самое яркое событие лета, в том числе и по сборам. Он единственный находится в сегменте “около полумиллиарда”. Картину сравнивают с “Горько” и “Самым лучшим днем”, но она должна получиться и выстрелить на свою аудиторию. В ней прозвучит огромное количество хитов, которые добавляют любому фильму популярности, а также довольно звездный каст с камео звезд из музыкального мира, поэтому филь должен преодолеть планку в 500 миллионов рублей. Еще одним более-менее заметным проектом станет продолжение фильма с Миланой Хаметовой “Одна дома 2”. Надеемся, что наш юный зритель, который является неравнодушным к блогерской жизни, пойдет посмотреть на своего кумира в кино и оживит прокат. До 11 сентября ничего такого мощного не предвидится, все остальное довольно заурядное и без высоких ожиданий», — объяснил Исаев.

Однако «Плагиатору», в центре сюжета которого путешествие во времени героя караоке, присвоившего хиты разных лет, пока не удалось стать главной новинкой лето. Не помогла ни фигура режиссера Антона Мегердичева, прогремевшего с «Движением вверх», ни большое количество культовых композиций – от «Чижа» с «Кино» до NILETTO c Антоном Беляевым.

При этом сиквелу блогерского фильма «Не одна дома» удалось превзойти по сборам первую часть (219 млн рублей).

В ТОП-10 самых успешных фильмов июля оказалось всего четыре новинки – помимо лидеров это американские ужастики «Синистер» и «Хищные твари», собравшие по 39 млн рублей.

Российские комедии «Нейробатя» и «Герои анекдотов» не набрали такую кассу даже на двоих. Еще одним из разочарований стала премьера в России одного из главных хитов Каннского кинофестиваля. Новый фильм Дэвида Кроненберга «Саван» с участием Венсана Касселя за 23 дня в российском прокате собрал всего 10 млн рублей.

ВРЕМЯ ХОЛДОВЕРОВ: СТОЯНОВ И «БАЛЕРИНА»

Июльская кино-дыра сыграла на руку трем июньским картинам, которые не устают крутить кинотеатры. Второе место по сборам занял июньский чемпион, комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. Добавив в июле в кассу 245 млн рублей, этот фильм вышел на седьмое место в списке самых успешных релизов года с общими сборами 672 млн рублей.

Третье место по сборам в июле (151 млн рублей) у мелодрамы «Материалистка» с Дакотой Джонсон, известной по скандальной картине «Пятьдесят оттенков серого». Всего этот фильм заработал в России 353 млн рублей.

При этом шестое место «Балерины» (53 млн рублей) позволило продолжению франшизы о Джоне Уике стать самым успешным зарубежным фильмом в РФ в 2025 году со сборами 439 млн рублей.

Попытка реанимировать в памяти зрителей фильм Алексея Учителя «Прогулка» с помощью его перевыпуска оказалась не очень успешной. Картина с Ириной Пеговой, Евгением Цыгановым и Евгением Гришковцом через 20 лет после премьеры смогла освоить лишь 3 млн рублей.

Все остальное внимание российских зрителей в июле было приковано к пиратским голливудским релизом. Тем временем в самой «Империи грёз» случилось знаковое событие. Фильм «Лило и Стич» от студии Disney, снятый по мотивам одноименного мультфильма, стал первой голливудской картиной 2025 года, заработавшей в мировом прокате миллиард долларов.

«"Лило и Стич" - удачный фильм, не омерзительный по всем параметрам, как предыдущие проекты Disney. Сборам картины помог известный бренд, семейная аудитория. У нас этот бренд тоже относительно культовый. Я не фанат этой серии, но знаю про проект по играм на старых приставках. Аудитория младше меня точно смотрела мультик. Сейчас они, будучи взрослыми, скорее всего, ведут своих детей на этот фильм, поскольку знают о нем. У нас эта схема работает так же, как на Западе», - сказал в этой связи НСН блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов).

В августе на экраны выйдут комедия «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым и военный фильм «Тимур и его команда» с Никитой Кологривым, Егором Бероевым и Денисом Майдановым. В основе этой картины, по словам авторов, лежит одноименная повесть Аркадия Гайдара, но рассказывает она событиях в Белгородской области во времена СВО.