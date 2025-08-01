Завершены съемки эпизодов полнометражного фильма «Папины дочки. В кино»

Завершились съемки полнометражного фильма «Папины дочки. В кино», эпизоды которого сняли в кинопарке «Москино». Съемки проходили в павильоне кинопарка «Аэропорт Юрово». Анатолий Колиев, режиссер фильмов «Папины дочки. В кино», «Семь черных бумаг», сериалов «Инспектор Гаврилов», «Папины дочки. Новые» и других, поделился своим опытом съемок в кинопарке «Москино». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе «Москино».

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У съемочной группы сложилось положительное впечатление о кинопарке, так как в индустрии появилась масштабная инфраструктура. Кинопарк «Москино» произвел впечатление серьезного шага вперед в сфере киноиндустрии, потому что на территории есть не только павильоны и натурные площадки, а создана целая киносреда.

— Мы работали в декорациях аэропорта, где были задействованы Веник с дочками. Они улетали в Кисловодск, проходили таможню, ждали самолет. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Правда, герои даже не подозревают, чем обернется их путешествие. Эта площадка почти полностью повторяет интерьер аэропорта Шереметьево и выглядит как настоящий. В двадцати метрах от аэропорта располагается полноценный железнодорожный вокзал. С одной стороны удобно, когда все рядом, но с другой стороны, одновременно с нами там шли другие съемки, и мы видели, как герои спешат на поезд. Я считаю, что кинопарк появился в нужное время, в условиях, когда производство сериалов и фильмов в России на подъеме, поэтому такая площадка — это необходимость, а не роскошь. Идея правильная, и хочется верить, что она будет не просто жить, но и развиваться дальше, — рассказал режиссер Анатолий Колиев.

Авторы попытались сделать осмысленное продолжение, не перезапуск, а взросление франшизы. Съeмки также проходили в Кисловодске и собрали всех главных героев франшизы. К своим ролям вернется уже полюбившийся зрителю звездный ансамбль: Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов и другие.

Герои переместятся в новое пространство и географически, и визуально, и драматургически. Поклонников ждет не только встреча с любимыми персонажами и теплая семейная атмосфера, но и новые комические и трогательные сюжетные повороты.

Сериал «Папины дочки» стал культурным феноменом и получил признание публики и критиков. После оглушительного успеха первых сезонов сериала все очень хотели увидеть эту историю на большом экране. Создателям понадобилось 18 лет, чтобы воплотить мечту в реальность. За это время выросло целое поколение — дети, которые смотрели сериал с самого начала, уже сами стали родителями. Именно поэтому полнометражный фильм станет и продолжением любимой истории, и возможностью объединить поколения в кино. Картина создана студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром START и каналом СТС, при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации. Дистрибьютором стала компания «Атмосфера кино». Полнометражный фильм выйдет в кинотеатрах 30 октября.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап: построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.