Раскрыты причины снятия фильма «Прости, детка» из проката

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» взяло комментарий у Министерства культуры по поводу снятия фильма «Прости, детка» с российского проката. Причиной произошедшего стали нарушения при подаче документов на прокатное удостоверение.

© кадр из фильма «Прости, детка»

По данным СМИ, министерство имеет право отозвать картину из кинотеатров, если в документах послужившим основанием для выдачи прокатного удостоверения были выявлены недостоверные сведения. Какие именно ошибки допустили прокатчики пока неизвестно.

Министерством культуры Российской Федерации было принято решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм ПРОСТИ ДЕТКА в соответствии с подпунктом «г» пункта 21 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесений изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942.

«Прости, детка» вышла в российский прокат 24 июля — это дебютная работа Евы Виктор, бывшей юмористки и блогерши. Лента рассказывает историю преподавательницы небольшого университета, которая пытается пережить случившееся с ней в колледже травматичное событие. Главную роль в проекте сыграла сама постановщица. Спустя неделю после премьеры картину сняли с проката.