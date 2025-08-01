Названа дата премьеры фестивального хита «Филателия» со Стояновым

В Сети появились трейлер и постер драмы Натальи Назаровой "Филателия" (18+), признанной "Лучшим игровым фильмом" на 32-м кинофестивале "Окно в Европу".

Картина также стала победителем рейтинга кинокритиков, особо отметивших пронзительный актёрский дуэт Алины Ходжевановой и Максима Стоянова.

Награду "Лучший игровой фильм" "Филателия" также получила на фестивалях Arctic Open, "Сталкер" и "Киношок". Каирский международный кинофестиваль принёс ленте призы за лучшие режиссуру, мужскую и женскую роли.

По сюжету девушка Яна, живущая в морском северном городе, находит удовольствие в маленьких радостях бытия - увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором должен вернуться её отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Пётр, и жизнь девушки меняется навсегда.

Роли в фильме исполнили Ирина Носова, Илья Носков, Олеся Иванцова и другие.

Премьера в кинотеатрах состоится 25 сентября.

Наталья Назарова умерла 2 апреля.