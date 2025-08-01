В России покажут комедию «Нескромные»

"Атмосфера кино" и Arna Media представили локализованные трейлер и постер комедии студии Neon "Нескромные" (Splitsville, 18+) - остроумной истории о попытке сохранить брак в современных реалиях. Российская премьера назначена на 25 сентября.

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По сюжету Конор и Эшли вслед за друзьями Полом и Джули решают попробовать открытые отношения, однако вскоре эксперимент выходит из-под контроля. Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол мечтает лишь об одном - вернуть всё как было.

"В каком-то смысле наши герои - кем бы они себя ни представляли и что бы они ни говорили о своих чувствах - на самом деле не открывают истинные мысли. И фильм, в конечном счёте, представляет собой наблюдение за людьми, которые делятся своими чувствами и отношением к любви, в то время как жизнь испытывает их на подлинность", - рассказывает режиссёр, сценарист и исполнитель одной из главных ролей Майкл Анджело Ковино ("Восхождение").

Роли в фильме исполнили Дакота Джонсон ("Материалистка"), Адриа Архона ("Благие знамения") и Кайл Марвин ("Восхождение").

Картина была представлена на Каннском кинофестивале 2025 года в секции Cannes Premiere и получила высокие оценки критиков.