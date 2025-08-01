Запущен в производство сериал «Хостел»

Стриминговый сервис Peacock заказал сериал "Хостел" (Hostel) по мотивам одноимённой хоррор-франшизы, сообщает издание Variety. Впервые о разработке проекта стало известно год назад.

Режиссёром, исполнительным продюсером и сценаристом выступит автор оригинальной картины Элай Рот ("Бордерлендс"), главную роль исполнит Пол Джаматти ("Оставленные").

По данным инсайдеров, проект станет "современным переосмыслением" фильма 2006 года. Производством занимается компания Fifth Season, известная по сериалу "Разделение".

Сюжет оригинального "Хостела" (2005) рассказывал о трёх американских туристах, похищенных "Элитным клубом охоты", занимающимся своеобразной монетизацией насилия. В мировом прокате картина собрала 82 миллиона долларов при бюджете в 4,8 миллиона. За ней последовали два продолжения - 2007 и 2011 года.