Netflix закрыл сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером

Онлайн-кинотеатр Netflix отменил сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Это произошло спустя полтора месяца после выхода второго сезона, в котором также сыграла звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс.

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В Netflix не уточнили, с чем связано закрытие шоу. Вполне возможно, решение было принято на фоне низких показателей продолжения — второй сезон едва вошёл в топ-10 самых популярных проектов недели на старте, собрав за первые выходные около 2,2 млн просмотров. Это ровно в пять раз хуже запуска первого сезона в 2023 году, собравшего за уикенд 11 млн просмотров.

«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй. В продолжении главных героев навещает давняя знакомая — секретный агент Гретта Нельсо. Она придумывает хитроумный план, которому и должны помешать члены семьи.