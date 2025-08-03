Какие киноновинки уже можно посмотреть в Сети

Брачный агент разрывается между чувствами и желанием жить в пентхаусе, психолог враждует с пикапером в школе отношений, маньяк скармливает акулам людей, а хирург мстит своим коллегам. Встречаем последний месяц лета с новой подборкой кино, ставшего доступным в интернете.

© кадр из фильма «Материалистка»

Материалистка (18+)

Режиссёр: Селин Сон

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 1 час 56 минут

О чём фильм. Люси (Дакота Джонсон) - лучший брачный агент в Нью-Йорке. Она способна подобрать идеального партнёра, который будет соответствовать всем требованиям заказчика: от роста и длинны волос до размера банковского счёта. Но сама Люси ни с кем не встречается и живёт в полной уверенности, что в мире, где любовь принято спонсировать, выйдет замуж только за богатого мужчину. На одной из свадеб Люси знакомится с Гарри (Педро Паскаль). Он красив, остроумен, заботлив и баснословно богат. И когда уже Люси думала, что нашла себе будущего мужа, в её жизнь возвращается бывший парень Джон (Крис Эванс), которого девушка бросила из-за проблем с деньгами.

Что интересного. Первые мысли о фильме у номинантки на "Оскар" Селин Сонг появились, когда она около полугода проработала в профессиональной службе знакомств. Съёмки фильма проходили в так называемый разгар свадебного сезона, поэтому съёмочная группа была ограничена в локациях. И вместо того, чтобы снимать сцену свадьбы в одном месте, пришлось разделить её на четыре локации. Фильм задумывался как сатира на тему общества потребления, которое и в любви ищет выгоду. Однако не все зрители, а особенно зрительницы, остались довольны фильмом. Картина вызвала жаркие споры среди женщин о том, кого стоит выбирать: самодостаточного, успешного и заботливого мужчину или фантазёра и простака, который обещает любовь до гроба, но рай будет в шалаше.

Кому не понравится. Тем, кто устал от типизированных романтических историй, где девушке приходится выбирать между двумя мужчинами. И она, конечно, выбирает любовь, при этом обязательно жертвуя успехом.

Циники (18+)

Режиссёр: Ирина Бас

Время: 10 серий по 40 минут

О чём сериал. Авантюрист, ловелас и циник до мозга костей Джамал (Аскар Ильясов) сбегает от отца своей бывшей девушки из Казани в Москву. Здесь он сразу же находит применение своим талантам в Школе отношений "Эгоисты". Однако в отличие от директора школы Валерии Шаминой (Виктория Исакова), которая считает, что опыт пикапера поможет больше нажиться на искусстве любить, психолог Елена Островская (Светлана Иванова) появлению Джамала не рада. Он подрывает основы её профессионализма, а ещё претендует вместе с ней на должность партнёра в компании. Так начинается великое противостояние циников. Но всё знают, что от любви до ненависти - один шаг.

Что интересного. Сценаристы сериала Денис Тарасов и Елена Гордеева ранее работали над проектами "Нежность" (18+) и "Мама будет против" (18+). Актриса Виктория Исакова исполнила в сериале не только одну из основных ролей, но и выступила креативным продюсером проекта. Для съёмок собрали звёздный каст: помимо Ильясова, Ивановой и Исаковой, в сериале играют Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Карина Разумовская, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев и другие.

Кому не понравится. Остроумное драмеди о современных отношениях вряд ли понравится тем, кто не умеет посмеяться над самим собой, а также тем, кто боится признаться себе в своих тайных желаниях и, может, где-то не всегда чистых намерениях. Не зайдёт фильм и тем, кто устал от темы нездорового восприятия любви в кино.

Хищные твари (18+)

Режиссёр: Шон Бирн

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 1 час 38 минут

О чём фильм. Молодая американка Зефир (Хэсси Харрисон) в поисках лучшего места для сёрфинга приезжает на Золотой берег Австралии. Но спокойному отдыху не бывать. Девушку похищает одержимый акулами психопат Такер (Джай Кортни). Он запирает Зефир в клетке на корабле вместе с ещё одной жертвой Хизер (Элла Ньютон). Вскоре Зефир становится свидетельницей, как маньяк скармливает акуле её соседку, и тогда девушка решает сбежать во что бы то ни было.

Что интересного. Этот австралийский фильм ужасов - первый фильм Шона Бирна за 10 лет после картины "Дары смерти" (18+). Чтобы Джай Кортни как можно ближе познакомился с акулами и их привычками, режиссёр поручил ему понаблюдать за поведением водных хищников в океанариуме. Шон Бирн сам поступил так же во время подготовки к фильму. Для кадров с акулами авторы фильма решили не использовать механических хищников, а взяли кадры с настоящими акулами. В процессе съёмок на катере, где происходит большая часть действия, и внутри, и снаружи было установлено множество световых приборов. Так актёры могли не думать о ракурсе и свободно двигаться.

Кому не понравится. Брезгливым людям и тем, кто плохо переносит вид большого количества крови, лучше воздержаться от просмотра фильма. Также фильм мало впечатлит тех, кто не любит картины про кровожадных акул ещё со времён "Челюстей" (18+) Спилберга.

Хирург (18+)

Режиссёр: Илья Ермолов

Время: 8 серий

О чём сериал. В престижной клинике, где спасают жизни людей, скрывается подпольный полигон по пересадке органов. Многие сотрудники по своей воле или против неё оказываются втянуты в мир чёрного рынка. Талантливого хирурга Сергея (Сергей Гилев) обвиняют в убийстве журналистки, отыскавшей доказательства причастности клиники к незаконной торговле органами. Сбежав из тюрьмы, он хочет отомстить тем, кто предал его. А случайная попутчица Юля (Марина Ворожищева), влюбившаяся в него, решает помочь Сергею восстановить справедливость. Однако чем больше девушка погружается в детали дела, тем больше понимает, что её хирург не такая уж невинная овечка, а похищения ради торговли органами не страшилка, а жуткая реальность.

Что интересного. Сериал снимался в Москве и Московской области. В съёмках также приняли участие Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр и другие. Изначально картина была анонсирована под названием "Хищники". Режиссёр сериала ранее работал над проектами "13 клиническая. Начало" (18+), где также снялся Сергей Гилев, "Золотое дно" (18+) с Юлией Снегирь, а также "Разрешите обратиться" (18+) про полицейского, превращающегося в оборотня.

Кому не понравится. Тем, кто морально не готов смотреть на оборотную сторону медицины, а также тем, кто не любит истории с двойным дном.