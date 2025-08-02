Какие станции московского метро можно увидеть в фильмах

Специалисты НИИ «МосТрансПроект» спроектировали трамвайную и контактную сеть для фильма «Лиля» о жизни поэта Владимира Маяковского. Съемки киноленты проходят в крупнейшем кинопарке мира «Москино». «Вечерняя Москва» вспоминает кинокартины, в которых часто мелькал московский транспорт.

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Съемки фильма «Лиля» идут полным ходом. По путям, воссозданным для этой кинокартины, курсируют любимцы эпохи — настоящие ретротрамваи, которые специально привезли для съемок.

«Сегодня экспертизу наших специалистов — ведущих инженеров и проектировщиков — применяют далеко за пределами транспортной отрасли, например в кинематографе. Благодаря НИИ "МосТрансПроект" увидеть настоящие трамвайные пути можно не только на улицах города, но и в кино. Все элементы транспортной инфраструктуры в будущей картине отразили с особой точностью», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Примечательно, что при проектировании учли одну важную историческую особенность: трамвайные пути 100 лет назад укладывали частыми стыками между рельсами через каждые 13 метров. При движении вагонов они создавали характерный шум, по которому узнавали приближающийся трамвай.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала, что первым художественным фильмом, показавшим метро Москвы, стал «Цирк» режиссера Григория Александрова.

«В сцене, снятой на "Охотном Ряду", помимо роскоши "подземного дворца", нашлось место даже комическому эпизоду с невиданной ранее самодвижущейся лестницей — эскалатором», — поделилась она.

Среди всех московских станций самой кинематографичной оказалась «Маяковская». Ее можно увидеть в фильмах «Вариант «Омега» 1975 года, «Опасный возраст» 1981 года, «Битва за Москву» 1985 года и многих других.

Любили снимать кино и на станции «Ленинские горы» (ныне «Воробьевы горы»). Создателям фильмов нравился хороший дневной свет и прекрасный вид на Москву-реку.

Тем временем

Завершена проходка первого участка Рублево-Архангельской линии метро от строящейся станции «Звенигородская» до подземной демонтажной камеры у «Шелепихи». Тоннелепроходческий щит «София» преодолел расстояние 348 метров в сложных условиях менее чем за три месяца.

Кстати

В боевике 1982 года «Огненный лис» главный герой в исполнении Клинта Иствуда, перемещаясь по Москве, приезжает на «Павелецкую». Но с настоящей станцией экранная версия в стиле модерн начала XX века не имеет ничего общего.

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