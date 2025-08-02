Что известно о новой голливудской роли Юры Борисова и фильме «Искусственный»

В начале лета актер Юрий Борисов официально получил роль в фильме Artificial («Искусственный») режиссера Луки Гуаданьино. Картина расскажет об основателях компании OpenAI, разработавшей первый массовый искусственный интеллект ChatGPT, и о событиях, которые происходили в ней в 2023 году. В Сети уже появились первые кадры со съемок, на которых Борисов предстал в образе сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, передает «Афиша Daily». Что известно о фильме и герое, образ которого на экране воплотит российский актер, — в материале «Вечерней Москвы».

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О чем фильм «Искусственный»

По информации СМИ, фильм Artifical расскажет о периоде в истории OpenAI в 2023 году, когда ее генеральный директор Сэм Альтман был уволен и снова нанят в течение нескольких дней. Образ Альтмана на экране воплотит голливудский актер Эндрю Гарфилд. Подробности сюжета фильма, который заявлен как комедийно-драматический, держатся в тайне, но разные источники сообщают, что картина будет посвящена именно этим событиям.

В реальной жизни 17 ноября 2023 года совет директоров OpenAI внезапно одним днем принял решение об увольнении Альтмана. В состав организации входил сооснователь компании, ее научный руководитель Илья Суцкевер. По информации из открытых источников, именно он мог стоять за решением об увольнении Альтмана.

Вместе с генеральным директором компанию покинули несколько ключевых сотрудников. В OpenAI наняли новых работников и назначили директоров, а Альтмана в кратчайшие сроки наняла компания Microsoft, которая была крупнейшим инвестором OpenAI. Фактически Microsoft, наняв Альтмана, предоставила ему руководящую роль над его бывшим работодателем.

Вскоре после увольнения генерального директора 750 из 770 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо, в котором требовали восстановить в должности Альтмана. В противном случае они угрожали покинуть компанию. Письмо подписал и Суцкевер, который также опубликовал в социальных сетях запись с сожалениями о своей роли в сложившейся ситуации.

Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления. Я никогда не намеревался причинить вред OpenAI. Мне нравится все, что мы создали вместе, и я сделаю все возможное, чтобы воссоединить компанию, — написал Суцкевер.

Спустя пять дней после увольнения Альтман вернулся в компанию. Между ним и руководством OpenAI было достигнуто соглашение, которое подразумевало реорганизацию совета директоров компании. Суцкевер в новый состав не вошел.

Я люблю OpenAI, и все, что я делал в последние несколько дней, было направлено на сохранение единства этой команды и ее миссии. Когда я решил присоединиться к Microsoft, стало ясно, что это лучший путь для меня и команды. Благодаря новому совету директоров и поддержке Сатьи Наделлы (исполнительный директор Microsoft — прим. «ВМ») я с нетерпением жду возможности вернуться в OpenAI и развивать наше прочное партнерство с Microsoft, — заявил Альтман после ситуации.

Кого на экране воплотит Борисов

Юрий Борисов как раз исполнит роль Ильи Суцкевера. Будущий сооснователь OpenAI родился в 1986 году в Нижнем Новгороде, но в 1991 году его семья эмигрировала в Израиль. Еще спустя девять лет Суцкевер и его близкие переехали в Канаду.

Мужчина окончил Университет Торонто, где получил бакалаврскую степень по математике и компьютерным наукам в 2005 году, магистерскую степень в 2007 году и докторскую степень в 2012 году. После завершения учебы Суцкевер начал трудиться в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Он работал в компании DNNresearch Inc. и проекте Google Brain. А в 2015 году стал сооснователем OpenAI вместе с предпринимателем Илоном Маском, Сэмом Альтманом и другими. Суцкевер занял должность главного научного сотрудника в компании.

Весной 2024 года Суцкевер объявил об уходе из компании. После этого он сосредоточился на новом амбициозном проекте — создании стартапа Safe Superintelligence Inc., целью которого является разработка безопасного суперинтеллекта, способного превзойти человеческий, но при этом не представляющего угрозы для мира.

Что именно стало причиной увольнения Суцкевера из OpenAI, доподлинно неизвестно. Но СМИ, ссылаясь на источники в компании, публиковали несколько версий произошедшего:

разногласия между Суцкевером и Альтманом касательно доходности OpenAI (Илья считал, что компания должна приносить больше денег);разные подходы Суцкевера и Альтмана к развитию искусственного интеллекта, а именно опасение по поводу того, что он может однажды навредить человечеству.

Последним вопросом был обеспокоен не только Суцкевер, но и Маск. Альтман в свою очередь считает, что необходимо ускорять темпы прогресса. Он также планировал привлечь финансирование для разработки «суперинтеллекта» — общего искусственного интеллекта, сопоставимого с человеческим.

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Он стал узнаваемым в Голливуде, но русскому зрителю актер был знаком еще задолго до престижной номинации. Какие фильмы с Борисовым, кроме «Аноры», стоит посмотреть — в материале «ВМ».