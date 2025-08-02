Расписание выхода сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа
1 августа состоялась премьера сериала от Apple «Вождь войны». Шоу повествует о военачальнике гавайских племён, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»). Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — их будут выпускать каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 19 сентября.
Расписание выхода сериала «Вождь войны»
- 1-я серия — 1 августа.
- 2-я серия — 1 августа.
- 3-я серия — 8 августа.
- 4-я серия — 15 августа.
- 5-я серия — 22 августа.
- 6-я серия — 29 августа.
- 7-я серия — 5 сентября.
- 8-я серия — 12 сентября.
- 9-я серия — 19 сентября.