Расписание выхода сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа

1 августа состоялась премьера сериала от Apple «Вождь войны». Шоу повествует о военачальнике гавайских племён, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»). Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

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В первый сезон войдёт девять эпизодов — их будут выпускать каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 19 сентября.

Расписание выхода сериала «Вождь войны»