Расписание выхода сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа

Чемпионат.com

1 августа состоялась премьера сериала от Apple «Вождь войны». Шоу повествует о военачальнике гавайских племён, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»). Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

Расписание выхода сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа
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В первый сезон войдёт девять эпизодов — их будут выпускать каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 19 сентября.

Расписание выхода сериала «Вождь войны»

  • 1-я серия — 1 августа.
  • 2-я серия — 1 августа.
  • 3-я серия — 8 августа.
  • 4-я серия — 15 августа.
  • 5-я серия — 22 августа.
  • 6-я серия — 29 августа.
  • 7-я серия — 5 сентября.
  • 8-я серия — 12 сентября.
  • 9-я серия — 19 сентября.