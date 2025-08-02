Лучшие фильмы киновселенной Marvel

Издание Variety составило рейтинг лучших проектов киновселенной Marvel за всё время. В список вошли все супергеройские фильмы и сериалы, выходящие с 2008 года.

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Первое место в рейтинге заняла картина «Мстители: Финал» 2019 года. В издании отметили, что лента стала масштабным фильмом, завершающим 11-летнюю сагу бесконечности. На второй строчке рейтинга расположилась «Чёрная пантера» 2018 года от режиссёра Райана Куглера, а на третьей — «Стражи галактики» 2014 года от Джеймса Ганна.

Рейтинг лучших фильмов и сериалов киновселенной Marvel по версии Variety

30. «Железное сердце» (2025)

29. «Доктор Стрэндж» (2016)

28. «Громовержцы*» (2024)

27. «Сорвиголова: Рождённый заново» (2025)

26. «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» (2025)

25. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022)

24. «Стражи Галактики. Часть 3» (2023)

23. «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022)

22. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

21. «Соколиный глаз» (2021)

20. «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» (2022)

19. «Первый мститель» (2011)

18. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)

17. «Дэдпул и Росомаха» (2024)

16. «Это всё Агата» (2024)

15. «Мстители» (2012)

14. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)

13. «Первый мститель: Противостояние» (2016)

12. «Мстители: Война бесконечности» (2018)

11. «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

10. «Локи» (2021–2023)

9. «Тор: Рагнарёк» (2017)

8. «Железный человек» (2008)

7. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

6. «Люди Икс '97» (2024)

5. «Первый мститель: Другая война» (2014)

4. «Ванда/Вижн» (2021)

3. «Стражи Галактики» (2014)

2. «Чёрная пантера» (2018)

1. «Мстители: Финал» (2019)