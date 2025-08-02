Лучшие фильмы киновселенной Marvel — список от Variety
Издание Variety составило рейтинг лучших проектов киновселенной Marvel за всё время. В список вошли все супергеройские фильмы и сериалы, выходящие с 2008 года.
Первое место в рейтинге заняла картина «Мстители: Финал» 2019 года. В издании отметили, что лента стала масштабным фильмом, завершающим 11-летнюю сагу бесконечности. На второй строчке рейтинга расположилась «Чёрная пантера» 2018 года от режиссёра Райана Куглера, а на третьей — «Стражи галактики» 2014 года от Джеймса Ганна.
Рейтинг лучших фильмов и сериалов киновселенной Marvel по версии Variety
30. «Железное сердце» (2025)
29. «Доктор Стрэндж» (2016)
28. «Громовержцы*» (2024)
27. «Сорвиголова: Рождённый заново» (2025)
26. «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» (2025)
25. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022)
24. «Стражи Галактики. Часть 3» (2023)
23. «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022)
22. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
21. «Соколиный глаз» (2021)
20. «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» (2022)
19. «Первый мститель» (2011)
18. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)
17. «Дэдпул и Росомаха» (2024)
16. «Это всё Агата» (2024)
15. «Мстители» (2012)
14. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
13. «Первый мститель: Противостояние» (2016)
12. «Мстители: Война бесконечности» (2018)
11. «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)
10. «Локи» (2021–2023)
9. «Тор: Рагнарёк» (2017)
8. «Железный человек» (2008)
7. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
6. «Люди Икс '97» (2024)
5. «Первый мститель: Другая война» (2014)
4. «Ванда/Вижн» (2021)
3. «Стражи Галактики» (2014)
2. «Чёрная пантера» (2018)
1. «Мстители: Финал» (2019)