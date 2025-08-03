В России сняли ремейк фильма «Приключения желтого чемоданчика»

В России сняли ремейк знаменитого фильма «Приключения жёлтого чемоданчика»
Ещё один знаменитый советский детский фильм настигло новое прочтение современных режиссёров. На днях закончились съёмки обновлённой версии «Приключений жёлтого чемоданчика». Мы попытались выяснить, что будет представлять из себя этот ремейк.
Экранизация повести Софьи Прокофьевой о приключениях жёлтого чемоданчика, принадлежащего доктору, чьи лекарства лечат грусть, одиночество, трусость, впервые вышла в 1970 году. Режиссёром был Илья Фрэз. В картине снялась целая россыпь легендарных советских звёзд. Фильм был удостоен награды на Венецианском кинофестивале.
И вот спустя 55 лет киностудия имени Горького, на которой и снимался фильм, совместно с кинокомпанией братьев Андреасян сняли новую версию «Приключений».
«Зрителей ждут чудеса, весёлые приключения и яркие персонажи», – поделился глава кинопроизводства киностудии Горького, продюсер фильма Александр Бондарев.
Режиссёр картины – Денис Гуляр («Манюня: Приключения в Москве», «Любовь зла»).
Доктора, которого в первом фильме играл Евгений Лебедев, воплотит Олег Комаров. Бабушкой не умеющей улыбаться девочки Томы вместо Татьяны Пельтцер станет Людмила Артемьева. Родителей трусливого мальчика Пети вместо Натальи Селезнёвой и Бориса Быстрова сыграют Яна Студилина и Александр Головин.
Появятся и герои, которых не было в первоначальном фильме, – Артур в исполнении Павла Прилучного, дворецкий, которого сыграет Никита Тарасов.
«Современному зрителю эта история будет интересна, потому что она – о вечном: о дружбе, смелости, преодолении себя. Плюс – новый визуальный язык, динамика, которые делают её близкой для нынешней аудитории», – уверен Павел Прилучный.
По словам Олега Комарова, это абсолютно новая история на старый лад.
«Если сравнивать с оригиналом, то там доктор был очень гротескным, а бабушка в стиле дель арте. В нашем случае вышла более художественная история. Мы с режиссёром Денисом Гуляром сразу определили, что мой герой будет добрым и немного странным человеком. Когда мы подобрали грим и костюм, я назвал себя Индианой Джонс в старости – белые усы, широкополая шляпа. В кино меня зовут Евгений Александрович Лебедев, что стало прямым упоминанием и отсылкой к Евгению Лебедеву», – поделился актёр.
Кроме того, картина обещает быть более зрелищной – в сюжет добавили прыжки с парашютом, гонки на катерах и на мотоциклах.
Фильм выйдет на большие экраны в апреле следующего года.
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