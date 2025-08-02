Закончился первый сезон фэнтезийного сериала «Этерна»

2 августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышла шестая серия фэнтезийного сериала «Этерна». Она стала для первого сезона финальной.

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События шоу разворачиваются в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

Главные роли в сериале сыграли Иван Трушин («Сама дура»), Ксения Трейстер («Натали и Александр»), Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Трофимов («Последний богатырь»).