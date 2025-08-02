Зрители оценили боди-хоррор «Одно целое»

31 июля состоялась премьера боди-хоррора «Одно целое» — нового фильма ужасов с Дейвом Франко в главной роли. Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Лента получила оценку «С+». Хоррор понравился зрителям гораздо меньше, чем популярные фильмы ужасов 2025 года «Верни её из мёртвых» («B+») и «28 лет спустя» («B»). «Одно целое» также оценили ниже, чем знаменитых «Грешников» Райана Куглера («А»).

Сюжет фильма «Одно целое» повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу. Лента также официально вышла в российском прокате.