Зрители оценили мультфильм «Плохие парни 2»

31 июля состоялась мировая премьера мультфильма «Плохие парни 2» — продолжение приключений команды бандитов-зверей. Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

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Лента получила оценку «А». Точно также зрители встретили недавний мультфильм Pixar «Элио». При этом, новую картину оценили выше анимационных фильмов «Смурфики» («В+») и «Minecraft в кино» («B+»).

Вторая часть приключенческого мультфильма повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром. Главных героев вновь озвучили Сэм Рокуэлл («Семь психопатов»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Зази Битц («Джокер»).