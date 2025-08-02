6 августа стартует второй сезон сериала «Уэнсдей». Сюжет продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что в продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей с её мамой Мортишей.

Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — их выпустят на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Финальные четыре эпизода выйдут 3 сентября.

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Уэнсдей»