Сценарий третьей части «Гремлинов» ждет одобрения Спилберга

Гэллиган добавил, что благодарить за это можно успех второй части «Битлджуса». Сиквел хита 1980-х годов собрал 452 миллиона долларов.

© runews24.ru

Warner Bros. заинтересована в создании третьей части культовой франшизы «Гремлины».

По данным Variety, исполнитель главной роли в дилогии Зак Гэллиган рассказал об этом во время Comic-Con в Манчестере.

Он отметил, что сценарий триквела написан и находится на столе у кинопродюсера Стивена Спилберга. Запуск картины зависит от него.

Гэллиган добавил, что благодарить за это можно успех второй части «Битлджуса». Сиквел хита 1980-х годов собрал 452 миллиона долларов, что подтолкнуло студию к оживлению других старых франшиз.

Первая часть «Гремлинов», вышедшая в прокат в 1984-м, заработала в прокате 212 миллионов долларов, а также стала одной из причин появления рейтинга PG-13. Продолжение, появившееся через шесть лет, провалилось, но со временем обрело культовый статус. Обе картины снял Джо Данте.

В 2023-м на стриминговом сервисе Max состоялась премьера одноименного анимационного телесериала.

Франшиза основана на легендах о фольклорных озорных существах, которые ненавидят технику и всячески вредят людям.

Ранее сообщалось, что стартовала экранизация культового романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике».