Вышел трейлер фильма «Филателия»

Трейлер и дату премьеры фильма «Филателия» обнародовала 1 августа 2025 года киностудия «Соль». Главные роли в мелодраме сыграли Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Илья Носков, Олеся Иванцова. Картина стала последней завершенной работой режиссера Натальи Назаровой, скончавшейся в апреле в возрасте 55 лет.

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В морском северном городе живет особенная девушка Яна, — сообщается в синопсисе. — Вопреки всему, она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться её отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется…

«Филателия» уже получила три приза фестиваля «Окно в Европу» в 2024 году, три приза Каирского международного кинофестиваля, три приза фестиваля «Киношок» и еще несколько наград.

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В российский прокат фильм выйдет 25 сентября.