Фанаты критикуют съемки фильма «Дьявол носит Prada 2»

Создатели сиквела «Дьявол носит Prada» продолжают подогревать интерес к фильму, публикуя все больше кадров со съемочной площадки. На новых снимках герои картины появляются на воссозданном балу Met Gala — одном из самых узнаваемых событий мира моды.

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В объективы камер попали Мерил Стрип, вновь исполняющая роль Миранды Пристли, Стэнли Туччи и звезда «Бриджертонов» Симон Эшли. Сцены снимались с масштабом и вниманием к деталям, а наряды персонажей соответствуют уровню реального модного бала.

Однако часть поклонников в соцсетях выразила недовольство. По их мнению, излишняя открытость проекта лишает зрителей эффекта неожиданности.

«Мы уже видели половину фильма», — пишут в комментариях.

Некоторые даже шутят, что к моменту премьеры в кинотеатр можно будет не идти.

Дата выхода фильма пока не объявлена. Ранее стало известно, что в продолжении покажут, как героини сталкиваются с вызовами новой эпохи моды и цифровых технологий.