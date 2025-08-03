Десять лучших фильмов с Джессикой Честейн

10 лучших фильмов с Джессикой Честейн: список, фильмография
Собрали подборку с одной из самых красивых актрис Голливуда.
Джессика Честейн прошла долгий путь к славе. Но её целеустремлённость и амбициозность дали свои плоды. Сейчас Джессика – одна из высокооплачиваемых актрис.
Биография Джессики Честейн
Джессика Ховард родилась 24 марта 1977 года в Сакраменто, США. Позже на заре карьеры актриса взяла девичью фамилию матери Честейн. На это существует и ещё одна причина – у Джессики есть звездный «двойник». Это актриса Брайс Даллас Ховард. Сходство настолько очевидно, что однажды даже сама Джессика приняла фото Брайс в журнале за своё! А отец Брайс – известный режиссёр Рон Ховард – встретил Джессику в магазине и принял за свою дочь.
Родители Джессики развелись, когда она была совсем маленькой. С родным отцом – музыкантом Майклом Монасертио – актриса не общалась. Воспитанием девочки занимался отчим. Также у Джессики есть два брата и две сестры.
Большое влияние на будущую творческую карьеру Джессики оказала бабушка, которая очень любила театр. Именно она отвела внучку в театральную студию для детей. Старшеклассницей Честейн дебютировала в постановке «Ромео и Джульетта», а позже поступила в Джульярдскую школу.
Впервые в кино актриса появилась в 2004 году, это были эпизодические работы в сериалах «Скорая помощь» и «Вероника Марс». В 2008-м Джессика снялась в картине «Джолин», игру Честейн отметили критики.
Для роли агента «Моссада» в триллере «Расплата» 2011 года девушка прошла ответственную подготовку, научившись говорить с израильским акцентом. А ещё она выучила немецкий язык и освоила боевое искусство крав-магу.
У Джессики несколько престижных кинопремий, она получила «Оскар» за фильм «Глаза Тэмми Фэй» и «Золотой глобус» за работу в военной драме «Цель номер один».
Личная жизнь Джессики Честейн
Четыре года актриса встречалась с режиссёром Недом Бенсоном. В 2017-м Джессика после пяти лет отношений вышла замуж за дизайнера Джана Луку Пасси ди Препозуло, у пары есть дочь и сын. Супруги ведут очень скрытную жизнь и почти не появляются вместе на публике.
Спорт и питание
Джессика в детстве занималась балетом. И сейчас, по словам актрисы, хореография и танцы помогают ей поддерживать отличную форму. Кроме того, Джессика практикует йогу, силовые упражнения с гантелями. Актриса с годами, наоборот, увеличила темп тренировок. Как признаётся Честейн, она обратила внимание, что после 40 лет начала быстрее терять мышечную массу. Поэтому силовые тренировки у Джессики в приоритете.
Вот уже несколько лет актриса – вегетарианка. Её мама была шеф-поваром ресторана и часто баловала семейство вкусными блюдами. Это сподвигло Джессику на обучение кулинарному искусству – у актрисы тоже есть диплом повара! Актриса обожает готовить, у неё есть любимые рецепты овощных супов, рагу, она даже сама варит лечебные чаи для поднятия иммунитета.
Фильмы с Джессикой Честейн
На счету актрисы более 70 разноплановых киноработ – это и драматические роли, и комедийные образы, и героини боевиков и даже ужастиков. Собрали подборку лучших фильмов с Джессикой Честейн.
«Древо жизни», США, 2010
- Жанр: драма, мелодрама.
- Режиссёр: Терренс Малик.
- Главные актёры: Брэд Питт, Джессика Честейн, Хантер МакКракен.
- Возрастные ограничения: 16+.
В фильме Терренса Малика Джессика сыграла супругу Брэда Питта, их герои переживают гибель одного из троих сыновей. Кстати, Честейн режиссёру посоветовал лично Аль Пачино, который работал с актрисой над документальным фильмом «Саломея».
«Прислуга», США, Индия, 2011
- Жанр: драма, мелодрама.
- Режиссёр: Тейт Тейлор.
- Главные актёры: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Октавия Спенсер, Джессика Честейн.
- Возрастные ограничения: 12+.
За образ Селии Фут Джессика Честейн была номинирована на «Золотой глобус» за роль второго плана. Её чудаковатая, немного инфантильная, но добрая домохозяйка очень понравилась и критикам, и зрителям. Селия одна из немногих жительниц городка Джексон, которая лишена расовых предрассудков. Она заводит дружбу со своей новой темнокожей горничной Минни, правда, та сначала насторожённо относится к добрым порывам хозяйки.
«Цель номер один», США, Индия, Иордания, 2012
- Жанр: военная драма.
- Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.
- Главные актёры: Джессика Честейн, Джейсон Кларк, Кайл Чендлер.
- Возрастные ограничения: 18+.
Героиня актрисы – Майя, аналитик ЦРУ, которой поручено организовать работу спецслужбы США в операции по поиску и ликвидации Усамы бен Ладена. 10-летние поиски приводят к результату, и у команды Майи появляется шанс убрать главного террориста. Изначально сценарий написали в тот момент, когда бен Ладен был жив. А после его ликвидации авторы срочно вносили коррективы в материал. Прототипом Майи стала реальная сотрудница агентства, но её имя до сих пор держится в секрете.
Честейн получила номинацию на «Оскар» и взяла «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Однако руководство ЦРУ подвергло фильм критике за исторические неточности.
В оригинале фильм называется Zero Dark Thirty, что означает «нулевая видимость 30» – это военное обозначение точного времени 0:30. Именно в это время спецслужба начала операцию по ликвидации бен Ладена.
«Самый пьяный округ в мире», США, 2012
- Жанр: криминал, детектив.
- Режиссёр: Джон Хиллкоут.
- Главные актёры: Шайа ЛаБаф, Том Харди, Джейсон Кларк, Джессика Честейн.
- Возрастные ограничения: 18+.
Роль бывшей танцовщицы Мэгги актриса получила благодаря Терренсу Малику, который дал отличные рекомендации режиссёру картины. Джессику взяли на работу без проб. Действие фильма происходит в годы всеобщего «сухого закона», когда три брата открывают автозаправку и ресторан как прикрытие для нелегального алкогольного бизнеса. Им противостоят конкуренты, полицейские и жестокий маршал.
«Мама», Канада, Испания, 2013
- Жанр: ужасы, мистика.
- Режиссёр: Андрес Мускетти.
- Главные актёры: Джессика Честейн, Николай Костер-Вальдау.
- Возрастные ограничения: 18+.
Джессика сыграла роль Аннабель, которая вынуждена вместе со своим мужем заботиться о двух сиротах – племянницах супруга. Пять лет назад отец девочек – разорившийся банкир – убил жену и намеревался расправиться с дочками. Но некая таинственная сущность спасла детей, избавившись от отца. Все эти годы девочки жили в заброшенной хижине, а «мама» о них заботилась. Когда детей забирают, «мама» следует за ними…
«Исчезновение Элеанор Ригби: Они», США, 2014
- Жанр: драма, мелодрама.
- Режиссёр: Нед Бенсон.
- Главные актёры: Джеймс Макэвой, Джессика Честейн.
- Возрастные ограничения: 18+.
Интересно, что Джессика Честейн и Нед Бенсон к моменту совместной работы уже расстались. Но бывшим удалось сохранить дружеские отношения, и актриса с удовольствием согласилась сотрудничать с режиссёром.
Проект состоит из двух фильмов – в 2013 году в прокат вышла первая часть «Исчезновение Элеанор Ригби: Она» (история представлена глазами главной героини) и «Исчезновение Элеанор Ригби: Он» (повествование ведётся от лица мужа Элеанор). В 2014-м режиссёр смонтировал две части в единый фильм.
По сюжету супруги Конор и Элеанор женаты несколько лет. Они совершенно разные по характеру, увлечениям и отношению к жизни. Несмотря на это, пара живёт, казалось бы, в гармонии. Однако трагическая потеря сына заставляет Элеанор исчезнуть…
«Интерстеллар», США, Великобритания, Канада, 2014
- Жанр: фантастика.
- Режиссёр: Кристофер Нолан.
- Главные актёры: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн.
- Возрастные ограничения: 18+.
Создание фильма и его сюжет держались в строжайшем секрете. Честейн получила для ознакомления сценарий только с линией своей героини – Мёрф, дочери инженера Купера (его сыграл Мэттью Макконахи). И то сценарий у актрисы забрали сразу же после подписания контракта. «Интерстеллар» был признан фантастическим фильмом года и лучшей картиной 2014 года.
«Багровый пик», США, Канада, 2015
- Жанр: ужасы, мистика.
- Режиссёр: Гильермо дель Торо.
- Главные актёры: Миа Васиковска, Джессика Честейн, Том Хиддлстон.
- Возрастные ограничения: 18+.
Гильермо дель Торо хотел снимать Джессику в роли главной героини, но актриса мечтала воплотить образ коварной злодейки. И уговорила режиссёра отдать ей роль Люсиль – сестры героя Тома Хиддлстона.
Чтобы придать образу Люсиль мрачности, Джессика практически погрузилась в таинственную и зловещую атмосферу. Несколько недель актриса смотрела готические фильмы ужасов, «украсила» свою гримёрку фотографиями кладбищ и могильных надгробий, читала мрачные стихи. Даже научилась играть на фортепиано и сама пела.
«Большая игра», США, Канада, Китай, 2017
- Жанр: биография, криминал, драма.
- Режиссёр: Аарон Соркин.
- Главные актёры: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер.
- Возрастные ограничения: 18+.
Фильм снят по реальной истории Молли Блум. Когда-то она была подающей надежды спортсменкой и мечтала попасть в олимпийскую сборную по лыжному фристайлу). Однако из-за травмы девушка была вынуждена завершить карьеру. В 2004-м Молли стала помогать букмекерам в организации ставок, а через три года открыла собственный бизнес по проведению нелегальных покерных турниров.
Кстати, Блум, написавшая автобиографическую книгу, по которой и сняли фильм, видела в своей роли только Джессику Честейн.
«Агент Ева», США, 2019
- Жанр: боевик.
- Режиссёр: Тейт Тейлор.
- Главные актёры: Джессика Честейн, Джон Малкович, Джесс Вейкслер.
- Возрастные ограничения: 18+.
Актриса исполнила роль Евы – профессионального киллера, которая намерена выйти из дела. Но бывшие работодатели не готовы её отпустить и объявляют на Еву охоту. Для съёмок Джессика оттачивала навыки рукопашного боя и тренировалась в зале по несколько раз в неделю. Даже на площадке Честейн вносила в график тренировки и заставляла коллег заниматься вместе с ней.