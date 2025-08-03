Десять лучших фильмов с Джессикой Честейн

Собрали подборку с одной из самых красивых актрис Голливуда.

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Джессика Честейн прошла долгий путь к славе. Но её целеустремлённость и амбициозность дали свои плоды. Сейчас Джессика – одна из высокооплачиваемых актрис.

Биография Джессики Честейн

Джессика Ховард родилась 24 марта 1977 года в Сакраменто, США. Позже на заре карьеры актриса взяла девичью фамилию матери Честейн. На это существует и ещё одна причина – у Джессики есть звездный «двойник». Это актриса Брайс Даллас Ховард. Сходство настолько очевидно, что однажды даже сама Джессика приняла фото Брайс в журнале за своё! А отец Брайс – известный режиссёр Рон Ховард – встретил Джессику в магазине и принял за свою дочь.

Родители Джессики развелись, когда она была совсем маленькой. С родным отцом – музыкантом Майклом Монасертио – актриса не общалась. Воспитанием девочки занимался отчим. Также у Джессики есть два брата и две сестры.

Большое влияние на будущую творческую карьеру Джессики оказала бабушка, которая очень любила театр. Именно она отвела внучку в театральную студию для детей. Старшеклассницей Честейн дебютировала в постановке «Ромео и Джульетта», а позже поступила в Джульярдскую школу.

Впервые в кино актриса появилась в 2004 году, это были эпизодические работы в сериалах «Скорая помощь» и «Вероника Марс». В 2008-м Джессика снялась в картине «Джолин», игру Честейн отметили критики.

Для роли агента «Моссада» в триллере «Расплата» 2011 года девушка прошла ответственную подготовку, научившись говорить с израильским акцентом. А ещё она выучила немецкий язык и освоила боевое искусство крав-магу.

У Джессики несколько престижных кинопремий, она получила «Оскар» за фильм «Глаза Тэмми Фэй» и «Золотой глобус» за работу в военной драме «Цель номер один».

Личная жизнь Джессики Честейн

Четыре года актриса встречалась с режиссёром Недом Бенсоном. В 2017-м Джессика после пяти лет отношений вышла замуж за дизайнера Джана Луку Пасси ди Препозуло, у пары есть дочь и сын. Супруги ведут очень скрытную жизнь и почти не появляются вместе на публике.

Спорт и питание

Джессика в детстве занималась балетом. И сейчас, по словам актрисы, хореография и танцы помогают ей поддерживать отличную форму. Кроме того, Джессика практикует йогу, силовые упражнения с гантелями. Актриса с годами, наоборот, увеличила темп тренировок. Как признаётся Честейн, она обратила внимание, что после 40 лет начала быстрее терять мышечную массу. Поэтому силовые тренировки у Джессики в приоритете.

Вот уже несколько лет актриса – вегетарианка. Её мама была шеф-поваром ресторана и часто баловала семейство вкусными блюдами. Это сподвигло Джессику на обучение кулинарному искусству – у актрисы тоже есть диплом повара! Актриса обожает готовить, у неё есть любимые рецепты овощных супов, рагу, она даже сама варит лечебные чаи для поднятия иммунитета.

Фильмы с Джессикой Честейн

На счету актрисы более 70 разноплановых киноработ – это и драматические роли, и комедийные образы, и героини боевиков и даже ужастиков. Собрали подборку лучших фильмов с Джессикой Честейн.

В фильме Терренса Малика Джессика сыграла супругу Брэда Питта, их герои переживают гибель одного из троих сыновей. Кстати, Честейн режиссёру посоветовал лично Аль Пачино, который работал с актрисой над документальным фильмом «Саломея».

За образ Селии Фут Джессика Честейн была номинирована на «Золотой глобус» за роль второго плана. Её чудаковатая, немного инфантильная, но добрая домохозяйка очень понравилась и критикам, и зрителям. Селия одна из немногих жительниц городка Джексон, которая лишена расовых предрассудков. Она заводит дружбу со своей новой темнокожей горничной Минни, правда, та сначала насторожённо относится к добрым порывам хозяйки.

Героиня актрисы – Майя, аналитик ЦРУ, которой поручено организовать работу спецслужбы США в операции по поиску и ликвидации Усамы бен Ладена. 10-летние поиски приводят к результату, и у команды Майи появляется шанс убрать главного террориста. Изначально сценарий написали в тот момент, когда бен Ладен был жив. А после его ликвидации авторы срочно вносили коррективы в материал. Прототипом Майи стала реальная сотрудница агентства, но её имя до сих пор держится в секрете.

Честейн получила номинацию на «Оскар» и взяла «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Однако руководство ЦРУ подвергло фильм критике за исторические неточности.

В оригинале фильм называется Zero Dark Thirty, что означает «нулевая видимость 30» – это военное обозначение точного времени 0:30. Именно в это время спецслужба начала операцию по ликвидации бен Ладена.

Роль бывшей танцовщицы Мэгги актриса получила благодаря Терренсу Малику, который дал отличные рекомендации режиссёру картины. Джессику взяли на работу без проб. Действие фильма происходит в годы всеобщего «сухого закона», когда три брата открывают автозаправку и ресторан как прикрытие для нелегального алкогольного бизнеса. Им противостоят конкуренты, полицейские и жестокий маршал.

Джессика сыграла роль Аннабель, которая вынуждена вместе со своим мужем заботиться о двух сиротах – племянницах супруга. Пять лет назад отец девочек – разорившийся банкир – убил жену и намеревался расправиться с дочками. Но некая таинственная сущность спасла детей, избавившись от отца. Все эти годы девочки жили в заброшенной хижине, а «мама» о них заботилась. Когда детей забирают, «мама» следует за ними…

«Исчезновение Элеанор Ригби: Они», США, 2014

Интересно, что Джессика Честейн и Нед Бенсон к моменту совместной работы уже расстались. Но бывшим удалось сохранить дружеские отношения, и актриса с удовольствием согласилась сотрудничать с режиссёром.

Проект состоит из двух фильмов – в 2013 году в прокат вышла первая часть «Исчезновение Элеанор Ригби: Она» (история представлена глазами главной героини) и «Исчезновение Элеанор Ригби: Он» (повествование ведётся от лица мужа Элеанор). В 2014-м режиссёр смонтировал две части в единый фильм.

По сюжету супруги Конор и Элеанор женаты несколько лет. Они совершенно разные по характеру, увлечениям и отношению к жизни. Несмотря на это, пара живёт, казалось бы, в гармонии. Однако трагическая потеря сына заставляет Элеанор исчезнуть…

Создание фильма и его сюжет держались в строжайшем секрете. Честейн получила для ознакомления сценарий только с линией своей героини – Мёрф, дочери инженера Купера (его сыграл Мэттью Макконахи). И то сценарий у актрисы забрали сразу же после подписания контракта. «Интерстеллар» был признан фантастическим фильмом года и лучшей картиной 2014 года.

Гильермо дель Торо хотел снимать Джессику в роли главной героини, но актриса мечтала воплотить образ коварной злодейки. И уговорила режиссёра отдать ей роль Люсиль – сестры героя Тома Хиддлстона.

Чтобы придать образу Люсиль мрачности, Джессика практически погрузилась в таинственную и зловещую атмосферу. Несколько недель актриса смотрела готические фильмы ужасов, «украсила» свою гримёрку фотографиями кладбищ и могильных надгробий, читала мрачные стихи. Даже научилась играть на фортепиано и сама пела.

Фильм снят по реальной истории Молли Блум. Когда-то она была подающей надежды спортсменкой и мечтала попасть в олимпийскую сборную по лыжному фристайлу). Однако из-за травмы девушка была вынуждена завершить карьеру. В 2004-м Молли стала помогать букмекерам в организации ставок, а через три года открыла собственный бизнес по проведению нелегальных покерных турниров.

Кстати, Блум, написавшая автобиографическую книгу, по которой и сняли фильм, видела в своей роли только Джессику Честейн.

«Агент Ева», США, 2019

Актриса исполнила роль Евы – профессионального киллера, которая намерена выйти из дела. Но бывшие работодатели не готовы её отпустить и объявляют на Еву охоту. Для съёмок Джессика оттачивала навыки рукопашного боя и тренировалась в зале по несколько раз в неделю. Даже на площадке Честейн вносила в график тренировки и заставляла коллег заниматься вместе с ней.