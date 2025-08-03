Умер актер из "Друзей" и фильма "Гори, гори, моя звезда" Мадан Боб

2 августа в родном Ченнаи скончался индийский артист, известный как Мадан Боб, звезда тамильского сегмента кинопроизводства страны.

Мадан, носивший титул Короля улыбок, был актером кино, сериалов, театра и участником многочисленных телешоу, сверхпопулярным комиком и музыкантом, композитором.

Снимался с 1980-х, в фильмографии - порядка семисот пунктов. Работал и в Болливуде.

В списке Боба - сказка "Гори, гори, моя звезда", индийское драмеди 2001 года "Друзья", "Стук сердца", "Луна в моих глазах", "Акула".

Как уточнено профильными СМИ, Мадан отличался особо заразительным хихиканьем и фирменным трюком с уморительным выпучиванием глаза.

Причиной смерти стал рак. Об этом сообщает IMDb. Некоторое время назад шоумен рассказал, что лечение помогло и ему удалось победить недуг, но вскоре болезнь вернулась.

Кремация тела артиста прошла в субботу. Премьера его последнего фильма состоялась 1 августа.