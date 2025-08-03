Пять интересных фильмов для просмотра вечером

Кино может развлечь, испугать, натолкнуть на новые мысли и идеи, заставить взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. Перечислять можно долго, но суть все равно останется одна: фильмы так или иначе меняют тебя. Так что стоит проводить тщательный отбор картин для просмотра.

© кадр из фильма «Битва шефов»

К счастью, как минимум пять фильмов в неделю ты можешь брать из наших подборок. Сегодня тебя ждет криминальный триллер об исландской мафии, глубокая комедийная драма, фантастика из 80-х годов, картина о вынужденной внутренней трансформации закоренелых воришек и суровая военная драма.

«Игра Блэка» (Svartur á leik), 2012

Криминальный триллер от исландского режиссера Оскара Тора Аксельссона («Операция «Наполеон»», «Я тебя помню»).

Стэбби (Toр Kристианссон) — молодой человек, который случайно оказывается втянутым в криминальную жизнь своего города. Из мелкого наркоторговца он быстро поднимается по иерархии, очарованный своей властью и большими деньгами. Но чем глубже он погружается в преступный мир, тем яснее понимает: обратного пути нет, а цена за успех может оказаться слишком высокой.

«Игра Блэка» — яркий пример того, как фильм с весьма скромным бюджетом может оказаться запоминающимся, напряженным и атмосферным. Режиссер погружает зрителя в мир исландского криминала 90-х годов, где молодые гангстеры борются за власть и влияние на фоне суровых и живописных пейзажей. Звучит уже интересно и необычно, но перечислению главных преимуществ необходимо добавить также отличную актерскую игру, колоритных персонажей, реализм, грамотно подобранное музыкальное сопровождение и шикарную операторскую работу.

К тому же фильм смело можно назвать уникальным — он привлекает своей аутентичностью, которая сильно отличается от голливудской. В общем, если тебе нравятся жестокие и захватывающие триллеры, то это кино как раз для тебя.

«Дэрил» (D.A.R.Y.L.), 1985

Фантастический фильм от австралийского режиссера Саймона Уинсера («Монти Уолш», «Рожденный в песках»).

Семейная пара решается на усыновление мальчика Дэрила (Бэррет Оливер). История ребенка удивительна: его обнаружили в лесу с частичной потерей памяти. С первых дней их совместной жизни родителям кажется, что им крупно повезло: мальчик осваивает музыкальный инструмент за несколько минут, демонстрирует потрясающие знания, оказывается отличным игроком в бейсбол. Однако в скором времени окружающие начинают подозревать, что с Дэрилом что-то не так.

Одна из сильных сторон картины — это исследование человечности и факторов, которые делают нас людьми. Благодаря убедительной актерской игре зритель быстро привязывается к персонажам, начинает переживать за них, лучше понимает их реакции и чувства. Так как «Дэрил» — это семейная фантастика, некоторые герои в фильме показаны нарочито карикатурно, однако это никак не сказывается на впечатлениях во время и после просмотра.

Но не стоит рассматривать картину только как развлекательное кино — это еще и трогательная драма, которая оставит после себя неизгладимый след и заставит задуматься о серьезных вещах. Например, всем, кто интересуется вопросами этики в науке и технологиях, будет крайне любопытно следить за развитием персонажей и их взаимодействием в фильме.

«Липкие пальцы» (Les doigts croches), 2009

Комедийный фильм от канадского режиссера Кена Скотта («Папаша», «Невероятные приключения Факира»).

Шарль (Рой Дюпюи), Дональд (Патрис Робитай), Конрад (Клод Лего), Эдди (Паоло Ноэль), Исидор (Жан-Пьер Бержерон) и Джимми (Габриэль Сабурен) — лучшие друзья и по совместительству искусные воры и мошенники. Вместе им удалось провернуть «преступление века», но не совсем удачно: полиции все же удалось их поймать. Тогда воры проворачивают хитрую схему, пряча одного из них с 2 млн долларов. Отсидев 4 года, друзья выходят на свободу и узнают, что получат долю только после выполнения двух условий от бывшего подельника. Им необходимо совершить паломничество длиной 830 км и измениться к лучшему.

Если ты искал на вечер легкую и ироничную комедию — это как раз она. Сюжет балансирует на грани абсурда, но не переходит ее, герои — простые и человечные, динамика не проседает. Идеально смотреть картину Кена Скотта в компании, тогда отличное настроение каждому зрителю будет обеспечено. В общем, фильм рекомендуется всем, кто устал от сложных и запутанных сюжетов и хочет просто расслабиться, отдохнуть и хорошо посмеяться.

«Битва шефов» (La vida padre), 2022

Драматическая комедия от испанского режиссера Хоакина Масона («Несносный дядюшка», «Спасти Санту»).

Микель (Энрик Окер) молод и амбициозен. Он усердно учится и работает, чтобы завоевать третью звезду Мишлен. Внезапно в жизнь героя возвращается его отец — известный мастер кулинарии, который числился пропавшим 30 лет.

Сначала может показаться, что перед тобой довольно предсказуемый сюжет о воссоединении отца и сына, их возможном соперничестве. Но в действительности эта история не типичная и может сильно удивить тебя. Тем более что в ее основе лежат темы прощения, принятия, недопонимания, невысказанных чувств и, конечно же, любви к кулинарному мастерству.

Юмор в этом фильме скрывает за собой глубокую драму взаимоотношений отца и сына, но не пускается в трагедию и не пытается чему-то научить зрителя. Вместо этого трогательные моменты чередуются с забавными, что помогает лучше раскрыть характер героев. Резюмируем: поклонникам жанра фильм понравится, но смотреть нужно обязательно с чем-нибудь вкусным — по ходу сюжета будет много сочных кадров блюд высокой кухни.

«Снайперы» (Shot Through the Heart), 1998

Военная драма от британского режиссера Дэвида Эттвуда («Собака Баскервилей», «Жизнь задом наперед»).

Действие фильма разворачивается в охваченной войной Боснии, где двое лучших друзей — босниец Владо (Лайнус Роуч) и серб Славко (Венсан Перес) — оказываются по разные стороны баррикад. Их дружба рушится, и в новых реалиях видеть друг друга они могут только через оптический прицел. Герои понимают, что они одинаково хороши в стрельбе, но выжить сможет только один из них.

Тебя ждет мощная и трагичная история о дружбе, которая разрушилась под давлением обстоятельств. Благодаря сильной актерской игре эмоции и душевные метания персонажей переданы максимально убедительно. На экране мы видим двух обычных людей со своими слабостями, сомнениями, страхами. Несмотря на то, что зритель сразу понимает, чем закончится история дружбы главных персонажей, фильм смотрится бодро. В нем практически нет затянутых сцен, он эмоциональный и полон событий.

Картина, безусловно, заслуживает внимания, но требует от тебя моральной готовности к раскрытию непростых тем. Так что оценивай свои приоритеты, и если тебя не пугает горький осадок, который останется с тобой еще какое-то время после просмотра, то обязательно познакомься с этим творением. Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BroDude.ru