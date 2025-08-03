Кто сыграет нового Шерлока Холмса

Новым Шерлоком Холмсом станет Роберт Карлайл, 64-летний шотландский актер, известный по ленте "На игле" (18+) и ее сиквелу 2017 года (18+).

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Как сообщает Deadline, речь о проекте "Ватсон", американском медицинском процедурале, стартовавшем осенью прошлого года.

События сериала разворачиваются через несколько месяцев после гибели Холмса, в нем Ватсон возвращается к практике, открыв свою клинику.

Доктора играет Моррис Честнат ("Американская история ужасов" (18+), "Кости"), Мориарти, ставшего теперь его оппонентом, - Рэндалл Пак ("Доктор Хаус").

Ранее создатели клялись, что их шоу будет сосредоточено исключительно на Ватсоне и появления Холмса они не планируют. Но, как видим, что-то не рассчитали: согласно "внезапному" финту, Шерлок и тут оказывается выжившим в противостоянии с гением преступного мира.

Премьера второго сезона, в котором мы увидим очередную экранную реинкарнацию Шерлока, - 13 октября.