Шахназаров предложил замену «Оскару»

Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" имеет потенциал, чтобы стать реальной альтернативой премии "Оскар", но для этого нужно время. Таким мнением с ТАСС поделился Народный артист России Карен Шахназаров.

"Бриллиантовой бабочке" надо заслужить какой-то авторитет, для этого должно пройти время. Она может быть весьма значимой для кинематографа, стать авторитетной, на что у нее есть основания", - считает собеседник агентства.

Шахназаров отметил, что любая премия начинает влиять на кинематографический процесс, когда завоевывает признание.

"Все зависит опять от того, как удастся заработать этот авторитет. Авторитет для кинопремии - это когда на нее выдвигаются по-настоящему серьезные фильмы. Качество фильмов определяет качество премии. Бывают премии, куда все мастера хотят представить свои фильмы", - добавил он.

Шахназаров подчеркнул, что "Бриллиантовая бабочка" может стать реальной альтернативой кинопремии "Оскар", но для этого надо время.

О Евразийской кинопремии

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Михалкова. 24 ноября этого года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии - Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф". Предполагается, что лучший фильм получит $1 млн, по $250 тыс. получат победители в других номинациях.

В пресс-службе Российского фонда культуры ранее информировали ТАСС, что сбор заявок и фильмов, которые смогут претендовать на кинопремию "Бриллиантовая бабочка", продлится до конца лета.