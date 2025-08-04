Почему стоит увидеть лучший за несколько лет фильм Marvel

В российский параллельный прокат вышел блокбастер «Фантастическая четверка: Первые шаги» — перезапуск одной из самых популярных супергеройских историй и уже 37-й фильм в киновселенной Marvel. От кинопродукции комиксного гиганта мир уже успел откровенно устать, но возвращение персонажей, которые Голливуду прежде толком не удавались, напротив, порадовало и зрителей, и критиков. Почему, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Четыре года назад группа американских астронавтов слетала в космос настолько удачно, что вернулась буквально другими людьми. Рид Ричардс (Педро Паскаль) обрел невероятную гибкость и тягучесть. Его жена Сью Шторм (Ванесса Кирби) научилась становиться невидимой и генерировать силовое поле с радужными разводами, как на мыльных пузырях. Ее брат Джонни Шторм (Джозеф Куинн) теперь умеет гореть как факел. Ну а суперпилот Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) утратил человеческий облик и выглядит как ожившая гора дробленой брусчатки. Освоившись с новыми возможностями, бывшие астронавты стали Фантастической четверкой — и легко превзошли бы по популярности четверку из Ливерпуля, если бы The Beatles существовали в этой версии реальности.

Дата выхода: 31 июля

Оригинальное название: The Fantastic Four: First Steps

Страна: США

Продолжительность: 1 час 5 мин

Режиссер: Мэтт Шенкман

В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Пол Уолтер Хаузер, Марк Гэтисс

Однако действие разворачивается на планете под названием 3емля-828, и в здешнем 1964 году нет героев важнее Мистера Фантастика, Невидимой женщины, Человека-факела и Существа. В эфире по случаю четырехлетия легендарного полета, супруги Ричардс и Шторм объявляют, что ждут первенца, и удостаиваются новой волны народной любви. От пренатальных исследований Ричардса и его друзей отвлекает вторжение серебристой женщины на серферской доске (Джулия Гарнер). Снизошедшая с неба прямо в центр Нью-Йорка инопланетянка сообщает, что к Земле-828 приближается некий Галактус, который ест планеты, как шарики мороженого. Быстро выясняется, что спастись земляне смогут, лишь отдав Галактусу супермладенца Ричардсов, названного ими Франклином.

Цифра 4 встречается в разговоре об этом фильме с гипнотической частотой, однако придется указать еще на одну четверку. «Первые шаги» — четвертый фильм о «Фантастической четверке», вышедший в XXI веке. То есть четвертый вообще — если не считать малобюджетной немецкой картины, которую спродюсировал король трэша Роджер Корман. В свое время она даже не вышла в прокат, но в сети можно найти пиратские копии и ужаснуться. Три прошлых современных фильма тоже, прямо скажем, не стали современной классикой. Дилогия из нулевых примечательна тем, что Факела там сыграл Крис Эванс — это была его комикс-проба перед Капитаном Америкой. «Четверка» 2015-го — попытка привить лучезарному комиксу немного готической мрачности, увенчавшаяся самым сокрушительным в истории бренда провалом. Зато Факела сыграл Майкл Б. Джордан.

Впервые Мистер Фантастик и его команда появились на страницах Marvel в 1961-м, и это редкий случай, когда герои очень привязаны ко времени. «Фантастическая четверка» — это лучезарные шестидесятые, вера в будущее и предчувствие Лета любви. С учетом всего, что случилось в следующие полвека с лишним, такой заряд оптимизма сейчас выглядит несколько фальшиво и неуместно. Однако именно с «Фантастической четверки» началась история Marvel, так что упорное возвращение квартета на экран имеет еще и ритуальный характер, а подобные жесты требуют внимания даже в исполнении таких корпоративных чудовищ, как Marvel и Disney.

Во всяком случае, это точно самый обаятельный за годы квартет супергероев Голливуда, оставляющий далеко позади любую комбинацию Мстителей

Главная роль для вездесущего Педро Паскаля здесь, пожалуй, выглядит маркетинговым ходом, так что про его обаяние (по-прежнему варьирующееся в диапазоне между папочкой и папиком) долго говорить не будем. Зато остальные трое — как на подбор. Ванессе Кирби давно не хватало главной роли — не все же ассистировать Тому Крузу с его бесконечной и невыполнимой миссией. В «Четверке» Кирби — и нежная мамочка, и мать-героиня, и почти Родина-мать ближе к финалу. Джозеф Куинн крайне органично держится на вторых ролях, но при каждом удобном случае убедительно показывает, что вполне достоин первого плана. Тем более что Факел, как мы уже поняли, единственная по-настоящему счастливая роль в этой франшизе. Джонни Шторм в исполнении Куинна — классический младший брат, а «Фантастическая четверка» в целом — никак не «Мстители», а скорее «Суперсемейка», мечтающая когда-нибудь стать «Симпсонами». На амбиции такого рода косвенно указывает и приглашение на роль Существа Эбона Мосса-Бакрака — исполнителя важной роли в «Медведе», главной семейной саге на американском телевидении прямо сейчас.

Антураж для режиссера Мэтта Шенкмана оказался едва ли не важнее, чем герои. В промоматериалах «Первых шагов» педалируется тот факт, что Шенкман старался пользоваться практическими, а не компьютерными спецэффектами, «ориентируясь на "Космическую одиссею" Кубрика». Редкий случай, когда усилия пиар-отдела не выдают желаемое за действительное, а как-то сочетаются с реальностью. Мир «Первых шагов» действительно выглядит неправдоподобно рукотворным — вплоть до фактурных черепичных бровей Существа и любовно нарисованного космического путешествия в середине картины.

После выхода фильма на стримингах вокруг него, вполне вероятно, сформируется небольшой культ из тех, кто будет изучать общие планы на предмет выдуманных для Земли-828 брендов и дизайнерских решений

Ну а пока картине не сопутствует успех. За две недели 200-миллионный фильм собрал в мировом прокате всего 257 с половиной миллионов долларов. Это говорит о том, что «Первые шаги», вероятно, даже не окупятся за время проката. Критики чуть более благосклонны, чем отказавшиеся голосовать ногами зрители, но тоже отмечают чрезмерный эскапизм, выбранный в качестве основной идеи. Действительно интересно, как четырем (опять же) сценаристам удалось бы вписать в сюжет какой-нибудь, скажем, ближневосточный конфликт — и как к этому отнеслись бы зрители.

Если все-таки задаться целью найти нечто, наверняка связывающее новую «Фантастическую четверку» с текущей реальностью, то это, пожалуй, как раз претензии критиков. Кое о чем говорит тот факт, что злободневности всерьез ждут от фильма про четверку людей в уютных, то ли лыжных, то ли водолазных костюмах. О чем-то сообщает и стремление авторов не просто сбежать в сказочный мир, а потратить много сил и времени на его материальное строительство. Кажется, что в более спокойные времена продюсеры убедили бы постановщика обойтись компьютерной графикой.

«Первые шаги», безусловно, интереснее не как история, а как рукотворный поп-арт-объект, внезапно произведенный марвеловским конвейером

Это настоящий сбой программы, замаскированный под возвращение к корням. И в этом качестве новая «Фантастическая четверка» очевидно увлекательнее, чем соратники хоть по собственному кружку неуловимых Мстителей, хоть по соседней Лиге справедливости от DC. Тамошняя перезагрузка «Супермена» от Джеймса Ганна, кстати, выполнена в том же ретроключе и может быть даже написана человеком более одаренным, чем здешний коллектив авторов. Однако «Фантастическая четверка» это, повторимся, не новое начало, а очевидно штучная, совершенно оторванная от реальности в любом смысле слова вещь. И уже поэтому эта картина, пожалуй, заслуживает внимания, хотя бы со стороны людей, интересующихся развитием поп-культуры. В последнее время поддерживать этот интерес брались, прямо скажем, немногие, так что усилия Мэтта Шенкмана точно не напрасны.