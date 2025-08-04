Как Лиам Нисон убедил Paramount снять ремейк «Голого пистолета»

«Какого хрена вы ждёте?» Лиам Нисон убедил Paramount снять ремейк «Голого пистолета»
Режиссёр нового фильма «Голый пистолет» Акива Шаффер рассказал, как ему удалось убедить студию Paramount одобрить создание ремейка культовой комедии с Лесли Нильсеном. В кинокомпании не верили в затею, однако всё изменилось после того, как постановщик записал тестовую сцену с Лиамом Нисоном.
В ней звезда «Заложницы» ломает четвёртую стену и напрямую обращается к продюсерам Paramount в стиле знаменитой франшизы, требуя одобрить создание ремейка. И после просмотра ролика в кинокомпании действительно одобрили создание фильма.
Мы записали для Paramount небольшую сцену. В ней Лиам Нисон говорит: «Не связывайтесь со мной. Это относится и к вам тоже. Да, вы, комитет по одобрению в Paramount. Я вижу вас. Какого хрена вы ждёте? Почему бы вы не убедите тех, кто подписывает сделки карандашом? Вот что я вам скажу. Убедитесь, что у них есть место для подгузников для взрослых на случай, если кто-то из вас захочет посетить съёмочную площадку». Он наговорил в камеру оскорблений. И это сработало!
Ремейк «Голого пистолета» вышел 1 августа в мировых кинотеатрах, а до России доберётся неофициально уже 7-го числа. Лента получила крайне позитивные оценки от критиков, а зрители назвали новинку достойным преемником оригинального фильма с Лесли Нильсеном.