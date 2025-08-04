Как Лиам Нисон убедил Paramount снять ремейк «Голого пистолета»

Режиссёр нового фильма «Голый пистолет» Акива Шаффер рассказал, как ему удалось убедить студию Paramount одобрить создание ремейка культовой комедии с Лесли Нильсеном. В кинокомпании не верили в затею, однако всё изменилось после того, как постановщик записал тестовую сцену с Лиамом Нисоном.

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В ней звезда «Заложницы» ломает четвёртую стену и напрямую обращается к продюсерам Paramount в стиле знаменитой франшизы, требуя одобрить создание ремейка. И после просмотра ролика в кинокомпании действительно одобрили создание фильма.

Мы записали для Paramount небольшую сцену. В ней Лиам Нисон говорит: «Не связывайтесь со мной. Это относится и к вам тоже. Да, вы, комитет по одобрению в Paramount. Я вижу вас. Какого хрена вы ждёте? Почему бы вы не убедите тех, кто подписывает сделки карандашом? Вот что я вам скажу. Убедитесь, что у них есть место для подгузников для взрослых на случай, если кто-то из вас захочет посетить съёмочную площадку». Он наговорил в камеру оскорблений. И это сработало!

Ремейк «Голого пистолета» вышел 1 августа в мировых кинотеатрах, а до России доберётся неофициально уже 7-го числа. Лента получила крайне позитивные оценки от критиков, а зрители назвали новинку достойным преемником оригинального фильма с Лесли Нильсеном.