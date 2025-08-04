Вышел 14-й сезон культового мультсериала «Царь горы»

4 августа состоялась большая премьера 14-го сезона мультсериала «Царь горы». Все 10 эпизодов продолжения уже доступны в онлайн-кинотеатре Hulu — спустя 15 лет после завершения шоу.

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Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сюжет знаменитого мультсериала повествует о Хэнке Хилле — простом жителе штата Техас. Он сталкивается с семейными проблемами, связанными с его женой Пегги, сыном Бобби и племянницей Луанной. Мечтая о спокойной жизни, он старается как можно быстрее решить все конфликтные ситуации.

В новом сезоне Хэнк и Пегги вернутся в свой дом в Техасе после того, как они провели много лет в Саудовской Аравии. Их сын Бобби уже вырос и стал настоящим шеф-поваром. Он также начал встречаться с девушкой-веганом, что очень удивило главных героев. Hulu уже продлил шоу на 15-й сезон — мультсериал вернётся уже в 2026 году.