Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали пятого сезона шоу

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в своих соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Автор фантастического проекта заявил, что он вместе со своим братом Мэттом закончили производство первых двух эпизодов из продолжения.

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Росс также поделился деталями будущих серий. Вступительный эпизод под названием The Crawl порадует зрителей множеством событий, а вторая серия начнётся с безумного вступления, которым Дафферы очень гордятся.

Главы первая и вторая: смонтированы, замикшированы, озвучены, покрашены, готовы. The Crawl — наш любимый, самый насыщенный событиями пилотный эпизод со времён первого сезона. У «Исчезновения...» (Да-да, вы думаете, что знаете, о ком речь) самое безумное вступление, которое мы когда-либо делали. Это один из тех моментов, которыми мы очень гордимся в пятом сезоне.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.