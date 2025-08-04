Вышел трейлер мультика о козле-спортсмене со звездой НБА

Студия Sony Pictures Animation, создавшая мультфильм "Человек-паук: Через вселенные", представила новый тизер-трейлер анимационной ленты "GOAT: Мечтай по-крупному".

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События разворачиваются в мире, населенном исключительно животными. В центре истории - козлёнок по имени Уилл, который мечтает стать игроком в некий аналог баскетбола, только более контактный и жестокий.

Среди артистов, озвучивших персонажей - звезды "Очень странных дел" (18+) и "Короля Талсы" Эдуардо Франко и Джелли Ролл. А еще в проекте принял участие один из лучших игроков НБА Стефен Карри.

Премьера назначена на февраль 2026 года - аккурат к уикенду матча всех звезд НБА.

В названии обыгрывается популярная аббревиатура, которую можно расшифровать как "величайший во все времена". Она созвучна английскому слову "козел". Некоторое время назад подобная игра слов шокировала Мерил Стрип, которая не могла понять, почему на съемочной площадке "Не смотрите наверх" партнеры называли её козой.