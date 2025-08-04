«Формула-1» стала самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта

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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Формула-1» превысили отметку в $ 545 млн. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в мировых кинотеатрах на шестую неделю проката.

Таким образом, гоночная драма официально стала самым кассовым фильмом в карьере 61-летнего Брэда Питта. Предыдущий лучший результат принадлежал «Войне миров Z» — фильм собрал $ 540 млн в 2013 году.

Самые кассовые фильмы в карьере Брэда Питта

  1. «Формула-1» — $ 545 млн (2025).
  2. «Война миров Z» — $ 540 млн (2013).
  3. «Троя» — $ 497 млн (2004).
  4. «Мистер и миссис Смит» — $ 478 млн (2005).
  5. «Одиннадцать друзей Оушена» — $ 451 млн (2001).
  6. «Двенадцать друзей Оушена» — $ 363 млн (2004).
  7. «Однажды в… Голливуде» — $ 345 млн (2019).
  8. «Загадочная история Бенджамина Баттона» — $ 334 млн (2008).
  9. «Семь» — $ 327 млн (1995).
  10. «Бесславные ублюдки» — $ 322 млн (2009).

Сейчас Брэд Питт снимается в продолжении фильма «Однажды в… Голливуде» — актёр вернётся к роли Клиффа Бутта спустя шесть лет после выхода ленты. Даты премьеры у картины пока нет.