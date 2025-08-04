Выпуклости Тома Холланда на съёмках «Мстителей» стоили Marvel двух месяцев работы

Чемпионат.com

Пользователь соцсети X (бывш. Twitter) под ником SoggyCereal поделился забавной историей о производстве фильмов про Человека-паука от Marvel. По его словам, однажды он присутствовал на лекции по визуальным эффектам, куда пригласили специалиста, работавшего над фильмами студии.

Во сколько обошлись Marvel выпуклости Тома Холланда на съемках «Мстителей»
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Работа неназванного специалиста заключалась исключительно в удалении выпуклости гениталий Тома Холланда в каждой сцене с Человеком-пауком в фильме «Мстители: Война бесконечности». Учитывая, что подобных эпизодов в фильме немало, на всю работу у сотрудника ушло около двух месяцев.

В колледже мне читал лекцию выпускник факультета визуальных эффектов, который работал над фильмом «Мстители: Война бесконечности». Его работа заключалась в том, чтобы скрывать выпуклости Тома Холланда в каждом кадре в течение 2 месяцев подряд.

Забавная история о «Войне бесконечности» связана со стартом съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», кадры с которых уже появились в Сети. На них можно увидеть не только те самые выпуклости гениталий, но и мешковатый костюм, который улучшат на стадии постпроизводства.