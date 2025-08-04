Рецензия на фильм «Голый пистолет»

Юмор в лучших традициях оригинала с легендарным Лесли Нильсеном.

© кадр из фильма «Голый пистолет»

«Голый пистолет» считается одной из самых нелепых и смешных комедий своей эпохи. Секрет местного юмора — абсурд, который выкручивают на максимум. Команда брала любую обычную сцену и настойчиво придумывала ей антипод.

Красотка в грациозном слоумо спускается по лестнице? Так пусть споткнётся и уморительно скатится. Люди оплакивают родственника в коме? Герой не утешит их, а выдаст бланк на донорство органов. При этом, конечно, снималось всё абсолютно серьёзно.

Пожалуй, в этом и была сила «Голого пистолета» — он всё делал наоборот. Новая часть, которая вышла 31 июля, следует тем же путём. Продолжение всё ещё глупое, но такое же смешное!

«Голый пистолет»: главное о фильме

Название: «Голый пистолет» (The Naked Gun).

Режиссёр: Акива Шаффер.

Актёры: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон и другие.

Дата выхода: 31 июля 2025 года (с 7 августа в России)

Жанр: комедия.

Страна: США.

«Голый пистолет»: где смотреть?

31 июля фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 7 августа. В цифре «Голый пистолет» выйдет ориентировочно в сентябре.

Видео размещено на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат компании Paramount.

Это достойный ремейк, а не продолжение

Лейтенант Фрэнк Дребин ушёл, но его дело продолжил сын. Героя тоже зовут Фрэнком, и он в духе отца творит глупости и попадает в курьёзы. Любопытно, что его главное полицейское дело — практически калька с сюжета первой части. Помните, там злодей хотел сделать кое-что страшное на важном матче по бейсболу? Здесь злодей проворачивает примерно то же самое, но на турнире по ММА. Ещё у героя есть напарник того же архетипа и снова красивая блондинка среди союзников. Совпадений так много, что новый «Голый пистолет» правильнее назвать ремейком, а не продолжением.

В плане юмора команда тоже верна оригиналу. Он здесь совершенно абсурдный, однако потому и смешной. Зачастую сценаристы ударяются в такое безумие, что следишь за сценой и озадаченно чешешь голову. Но затем происходит нечто столь нестандартное, что сильно сопротивляешься и всё равно смеёшься.

К примеру, в «Голом пистолете» есть незначительная сцена, где герои силой любви оживляют снеговика и проводят с ним время. Поначалу эпизод кажется тотальным бредом, однако завершается феноменальной дикостью. Только вдумайтесь: режиссёр на время превращает комедию в хоррор о снеговике-маньяке! Это, чёрт возьми, очень необычно и вполне талантливо.

Весь «Голый пистолет» — набор банальных затравок, которые перетекают в абсурд. Красотка выходит на сцену, чтобы устроить джаз? На деле устроит полный цирк. Фрэнк включает запись с регистратора, чтобы показать улики? Там будет секунда по делу, а остальное время герой ищет туалет и развязывает стрельбу, чтобы разогнать очередь. Такое безумие ждёт вас на протяжении 85 минут.

Отмечу, что юмор чаще удачный, чем провальный, однако он редко вписан в сюжет. По сути, «Голый пистолет» — стендап, где комики просто развлекаются, а сценарист пытается сшить приколы в нечто целостное. Вроде получается, но только белыми нитками.

Впрочем, сюжет для фильма и не важен. Ценнее факт, что Лиам Нисон и Памела Андерсон явно получали от съёмок удовольствие. Они с азартом дурачатся, не боятся выглядеть глупо, соглашаются на фирменные для серии пошлости. Между актёрами есть та самая «химия», которая переросла в реальный роман. Эта искренность чувствуется и добавляет комедии очков.

По идее, «Голый пистолет» понравится зрителю, который любил оригинал с Лесли Нильсеном и другие хаотические комедии тех времён. Всё же новые шутки ничем не уступают старым. Однако к аудитории есть ещё одно требование. Чтобы получить удовольствие, нужно хоть на 85 минут перестать быть хмурым взрослым и вернуться в дурашливое детство. Если получится, здорово посмеётесь.

«Голый пистолет»: стоит ли смотреть?

В «Голом пистолете» хватает слабых шуток, но когда фильм бьёт в цель, то хохот уже не сдержать. Ради лучших моментов фильму и стоит дать шанс!

Оценка «Голого пистолета» — 7,5 из 10

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«Химия» между героями

Хватает талантливых шуток.

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