Лучшие фильмы 2025 года — гонки и хорроры, ромкомы и ремейки известных картин

Газета.Ru

«F1»

Лучшие фильмы 2025 года
© Газета.Ru
  • Страна: США
  • Жанр: боевик, драма, спорт, 18+
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.9 — IMDb, 8.3 — Кинопоиск
  • Режиссер: Джозеф Косински
  • Хронометраж: 155 минут
  • В главных ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис

Восходящая звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из профессионального спорта из-за травмы. На трассу он возвращается только ради друга, который пытается спасти плетущуюся в хвосте команду APXGP. Хейса встречают в команде не слишком радушно: техники не выносят его стиль общения, а высокомерный молодой пилот второго болида не готов уступать ему место лидера и опасается опытного конкурента.

Фильм стал одним из самых ожидаемых в 2025 году еще на этапе производства благодаря большому бюджету. После выхода «F1» фанаты настоящей «Формулы-1» раскритиковали картину за технические неточности, которые, скорее всего, останутся незаметными для неискушенных зрителей. Ведь гораздо интереснее наблюдать за тем, как режиссер «Топ Ган: Мэверик» Косински сажает в болид Брэда Питта и сопровождает сцены гонок саундтреком Ханса Циммера.

Почему стоит посмотреть:

  • «F1» — старая добрая спортивная драма о пути к мечте, которых не хватает в эпоху экспериментов с форматами и сценариями от ИИ в киноиндустрии.
  • В кадре на несколько секунд появляются Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и другие действующие гонщики.

«Как приручить дракона»

  • Страна: США, Великобритания, Ирландия, Исландия, Канада
  • Жанр: фэнтези, приключения, семейный
  • Возраст: 12+
  • Рейтинг: 7.9 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск
  • Режиссер: Дин ДеБлуа
  • Хронометраж: 125 минут
  • В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост

Фэнтези, снятое по мотивам книги британской писательницы Крессиды Коуэлл. В центре сюжета — подросток Иккинг, который воспитывается среди викингов. Его праотцы издавна истребляли драконов, но гуманизм побеждает традиции: Иккинг освобождает дракона, называет его Беззубиком, конструирует протез для его хвоста и пытается летать верхом. Теперь задача мальчика — доказать отцу-вождю племени и другим викингам, что причудливые существа могут мирно соседствовать с людьми.

Один из немногих ремейков за последние годы, который действительно понравился зрителям. На это есть несколько причин. Озвучивший Стоика в мультфильме Джерард Батлер сыграл вождя племени, наделив его и решительным характером, и родительской добротой по отношению к мятежному сыну. Окончательно сердца зрителей растопил Беззубик, который похож на помесь большого черного кота и ящерицы.

Почему стоит посмотреть:

  • Фильм — ремейк мультфильма «Как приручить дракона». Его создатель Дин ДеБлуа не мог доверить детище кому-то другому, поэтому уговорил Universal утвердить его режиссером. Благодаря этому удалось сохранить настроение оригинального проекта.
  • Спецэффекты в сценах полета поражают детализацией и проработанностью.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

  • Страна: Китай
  • Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия
  • Возраст: 12+
  • Рейтинг: 8.1 — IMDb, 7.9 — Кинопоиск
  • Режиссер: Ян Юй
  • Хронометраж: 144 минуты
  • В главных ролях: Лю Яньтин, Джозеф, Хань Мо, Чэнь Хао (все — озвучка)

Китайский анимационный приключенческий фильм о мальчике-демоне Нэчже и его друге Аобине, которые сражаются с армией Царя драконов и в один момент становятся духами. Чтобы вернуться в физические оболочки, они находят Священный лотос. Но спустя время Аобин снова теряет тело и вынужденно вселяется в оболочку друга. Юным воинам необходимо пройти несколько испытаний, чтобы найти восстанавливающий эликсир и вернуть Аобину телесное воплощение.

Китайский мультфильм собрал более двух миллиардов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным проектом в истории. Среди фильмов по сборам он уступил только двум частям «Аватара», финалу «Мстителей» и «Титанику». Однако стоит учитывать, что «Нэчжа» был ориентирован прежде всего на восточный рынок и собрал в Китае 98% доходов.

Почему стоит посмотреть:

  • В мультфильме есть аллюзии на современное геополитическое устройство. Критики предполагают, что в образе главного злодея выступают США, а возглавляющий сопротивление Нэчжа — это Китай, который борется против санкций и повышенных тарифов.
  • «Нэчжа» стал глотком свежего воздуха из Азии среди голливудских картин и имеет большие шансы потеснить проекты Disney с Олимпа в мире анимации.

«Прости, детка»

  • Страна: США, Испания, Франция
  • Жанр: драма, комедия
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.7 — IMDb, 7.3 — Кинопоиск
  • Режиссер: Ева Виктор
  • Хронометраж: 103 минуты
  • В главных ролях: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми, Келли МакКормак

Агнес заступает на должность преподавателя в университете в Новой Англии. Она не может забыть о травматичной истории, которая произошла с ней еще в колледже. Избавиться от негативных воспоминаний Агнес пытается в компании подруги, которая приезжает к ней, чтобы поддержать.

Мировая премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале «Сандэнс», где работа получила приз за лучший сценарий. Картину назвали тонким и терапевтичным рассуждением, где проблема насилия уступает экранное время вопросу исцеления от психологической травмы и дружеской поддержке. В России фильм вышел в прокат 24 июля, но вскоре его прокатное удостоверение было отозвано из-за неточных сведений в документах.

Почему стоит посмотреть:

  • Трагедия показана будто бы невзначай. Так автор показывает, что справиться можно даже с самым тяжелым моментом в жизни.
  • Главная героиня — не голливудская красотка, а обычная женщина с сутулостью и нескладной внешностью. Зритель влюбляется в ее легкое отношение к жизни, интеллект и остроумие.

«Жизнь Чака»

  • Страна: США
  • Жанр: фантастика, фэнтези, драма
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.6 — IMDb, 7.8 — Кинопоиск
  • Режиссер: Майк Флэнаган
  • Хронометраж: 110 минут
  • В главных ролях: Том Хиддлстон, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Миа Сара

На пороге апокалипсиса школьный учитель замечает баннеры и телеобращения с благодарностью неизвестному Чаку. Удивительно, но никто вокруг не знает, кто такой Чак и почему мир обязан ему своим существованием. Оказывается, это человек, умирающий от опухоли мозга, чья жизнь переплетается с таинственными и сверхъестественными событиями. В фильме развивается сюжет о жизни и смерти, любви и боли.

Фильм «Жизнь Чака» впервые был показан еще в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. Премьера в России состоялась в июне 2025 года. Фильм по произведению Стивена Кинга сложно было сделать интригующим для фанатов творчества писателя, но Майку Флэнагану это удалось. Фильм начинается как апокалиптическая драма, но с течением сюжета трансформируется в фантастику с жизнеутверждающим посылом.

Почему стоит посмотреть:

  • Сцена с танцем Тома Хиддлстона в середине фильма напоминает освобождение героя фильма «Еще по одной» и заставляет пуститься в пляс по примеру героев.
  • Один из немногих фильмов по произведению Стивена Кинга, когда авторы сняли не ужасы, а светлую драму о важности жизни.

«Грешники»

  • Страна: США, Австралия, Канада
  • Жанр: ужасы, музыка, боевик
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.6 — IMDb, 6.7 — Кинопоиск
  • Режиссер: Райан Куглер
  • Хронометраж: 137 минут
  • В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О'Коннелл

Ветераны Первой мировой войны близнецы Смок и Стэк возвращаются в Миссисипи после многих лет работы на чикагскую мафию. Они выкупают у одного из белых лесопилку и открывают там бар для рабочих с плантации. Новое заведение, где звучит блюз, привлекает окружающих, среди которых оказывается ирландский вампир.

«Грешников» снимал Райан Куглер, это его первый самостоятельный фильм. До этого режиссер ставил два эпизода «Черной Пантеры» и продолжение «Крида». К проекту Куглер отнесся очень ревностно. Он запросил у студии 5% валового дохода фильма со старта проката и потребовал вернуть ему права на картину через 25 лет.

Почему стоит посмотреть:

  • В фильме Майкл Б. Джордан убедительно сыграл братьев-близнецов, абсолютно не похожих по характеру.
  • Музыка — украшение «Грешников»: в картине много качественного блюза прошлых лет. А сцена с ирландским танцем под песню Джека О'Коннелла стала одной из самых ярких в картине.

«Миссия невыполнима. Финальная расплата»

  • Страна: Великобритания, США
  • Жанр: боевик, триллер, приключения
  • Возраст: 16+
  • Рейтинг: 7.4 — IMDb, 7.2 — Кинопоиск
  • Режиссер: Кристофер Маккуорри
  • Хронометраж: 169 минут
  • В главных ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг

Восьмой и последний основной фильм шпионской медиафраншизы «Миссия невыполнима». Действие картины разворачивается после событий «Смертельной расплаты», в центре внимания — снова Итан Хант. На этот раз его напарниками становятся агенты Грейс и Бенджи. Команде предстоит борьба с инновационным искусственным интеллектом под названием «Сущность», который угрожает существованию планеты. Желательно сделать это раньше того, как будут нанесены глобальные удары по другим странам и произойдет ядерная катастрофа.

С каждой новой частью «Миссии...» градус ответственности Итана Ханта за сохранность человечества все повышается. К роли вернулся Том Круз, который играет персонажа уже 29 лет и выполняет трюки самостоятельно даже в 63-летнем возрасте.

Почему стоит посмотреть:

  • В новом фильме присутствуют отсылки к первой картине франшизы, снятой Брайаном де Пальма.
  • Хотя «Миссию...» зрители любят за впечатляющие экшен-сцены, в новой картине есть продуманный сюжет и четкая драматическая линия.

«Громовержцы*»

  • Страна: США, Австралия, Канада
  • Жанр: фантастика, боевик
  • Возраст: 16+
  • Рейтинг: 7.3 — IMDb, 6.9 — Кинопоиск
  • Режиссер: Джейк Шрейер
  • Хронометраж: 127 минут
  • В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Уэнделл Пирс, Ханна Джон-Кэймен

Антигерои и полузабытые агенты, знакомые зрителям по прошлым фильмам Marvel, объединяются в команду под предводительством главы ЦРУ Валентины де Фонтейн. На одном из индивидуальных заданий наемники встречаются и понимают, что их послали убить друг друга. Оказалось, что четверка героев стала свидетелями преступлений начальницы.

Идея собрать антигероев в одном фильме не нова: в 2016 году свою версию представили DC в фильме «Отряд самоубийц». Но если те герои смотрелись свежо, с составом «Громовержцев*» зритель уже знаком. Елену Белову и ее отца можно было увидеть в «Черной вдове», а некогда безумный Зимний Солдат показал в картине лишь благородство. Кстати, звездочка в названии блокбастера — маркетинговый ход создателей картины, как бы намек, что это название для команды супергероев не окончательное.

Почему стоит посмотреть:

  • Несмотря на «неубиваемость» некоторых персонажей, новый фильм Marvel смотрится лучше некоторых недавних проектов студии.
  • В «Громовержцах» много шуток и гэгов — большую часть из них генерирует Алексей Шостаков, Красный Страж, являющийся аналогом Капитана Америки и приемным отцом Беловой.

«Верни ее из мертвых»

  • Страна: Австралия
  • Жанр: ужасы
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.2 — IMDb, 7.0 — Кинопоиск
  • Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
  • Хронометраж: 104 минуты
  • В главных ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс

Сводные брат и сестра Энди и Пайпер осиротели после смерти родителей. Энди — проблемный подросток, который переживает за свою почти слепую сестренку. Девочку готова взять под опеку социальная работница Лора, но от ее брата она хочет избавиться. Пайпер поселяют в детскую, оставшуюся от погибшей дочери Лоры. Тогда Энди начинает подозревать, что излишняя забота женщины о его сестре может обернуться необратимыми последствиями.

Режиссеры фильма братья Филиппу занимались производством видео на YouTube, а позже стали кинематографистами и сняли свой первый ужастик «Два, три, демон приди!» В Сети его встретили положительно, отметив способность авторов одной сценой вызывать мурашки, а другой — смех от абсурдности ситуации.

Почему стоит посмотреть:

  • Фильм хвалят за способность держать зрителя «на крючке» и ввести в состояние тревожного ожидания развязки.
  • Поклонникам хорроров понравятся изобретательные сцены с ножом. А присутствие в кадре обладателя нестандартной внешности Джоны Рен Филлипс делает происходящее совсем жутким.

«28 лет спустя»

  • Страна: Великобритания, США, Канада
  • Жанр: ужасы, боевик
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.1 — IMDb, 6.6 — Кинопоиск
  • Режиссер: Дэнни Бойл
  • Хронометраж: 115 минут
  • В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер, Элфи Уильямс, Эдвин Рюдинг, Джек О'Коннелл

Продолжение известных хорроров «28 дней спустя» и «28 недель спустя» рассказывает о том, что будет, если опасный вирус распространится на оставшихся представителей человечества, которые сбились в общины. Заболевшие превращаются в плотоядных зомби. В ряде стран вирус побежден, но Британские острова остаются на карантине. На одном из них живет 12-летний Спайк, который пытается спасти от смерти больную мать. В их общине нет докторов. Вместе с отцом мальчик совершает вылазку на «Большую землю». Спайку придется пройти много испытаний, чтобы остаться в живых и сохранить рассудок.

Дэнни Бойл и Алекс Гарленд намеренно не возвращаются к прежним сюжетам франшизы и переносят место действия на Британские острова. В фильме современных локаций почти нет, действие происходит в лесах. Главные герои не пользуются гаджетами, зато хорошо стреляют из лука. Поклонники хорроров оценят завораживающие пейзажи (особенно поле с черепами), звук и внешний вид зомби.

Почему стоит посмотреть:

  • Создатели провели большую работу для того, чтобы передать гнетущую атмосферу: в фильме даже звучит зловещая аудиоверсия стихотворения Киплинга «Пехота в Африке».
  • В отличие от многих хорроров, в картине боятся смерти не от зомби, а от неизбежности — например, болезни матери или предательства отца.

«Балерина»

  • Страна: США, Венгрия
  • Жанр: боевик, триллер
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 7.0 — IMDb, 6.9 — Кинопоиск
  • Режиссер: Лен Уайзман
  • Хронометраж: 124 минуты
  • В главных ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Норман Ридус

Пятый фильм популярной медиафраншизы «Джон Уик». Сюжет разворачивается вокруг Евы Макарро — в детстве она потеряла родителей и была отправлена в балетную школу, в которой обучают будущих наемных киллеров. За 12 лет Ева повзрослела и обрела боевые навыки, теперь она ставит целью отомстить убийце отца. На ее пути возникают разные наемники, и среди них — Джон Уик, один из самых опасных киллеров в мире.

К спин-оффу «Джона Уика» зрители поначалу отнеслись прохладно. Как и ожидалось, перегнать другие фильмы франшизы с Киану Ривзом в главной роли не удалось: боевые сцены поставлены здесь не столь эффектно, как в «Джоне Уике», а Ана де Армас не так ярко демонстрирует страдания и обреченность в глазах, как Киану Ривз.

Почему стоит посмотреть:

  • Миловидная Ана де Армас полюбилась зрителям по второстепенным ролям в фильмах «Не время умирать» и «Бегущий по лезвию 2049». Теперь ей удалось выйти на первый план.
  • Главная героиня показывает уникальные навыки владения огнеметом и коньками.

«Лило и Стич»

  • Страна: США, Австралия, Канада
  • Жанр: фантастика, комедия, семейный
  • Возраст: 6+
  • Рейтинг: 6.8 — IMDb, 7.5 — Кинопоиск
  • Режиссер: Дин Флейшер-Кэмп
  • Хронометраж: 108 минут
  • В главных ролях: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс

Картина стала перезапуском диснеевского мультфильма об инопланетянине № 626, который сбежал на Землю и поселился на Гавайях у двух сестер, оставшихся без родителей. Младшая из девочек дала пришельцу имя Стич и отучила его разрушать все, что встречается ему на пути.

«Лило и Стич» назвали одним из самых ожидаемых ремейков уже с выходом первого трейлера. Но результат понравился не всем: из-за желания старшей сестры Нани уехать в университет концепция мультфильма «охана значит семья» сильно пострадала. Отдельного «фи» удостоился и Зак Галифианакис: его героя Джамбо сделали антагонистом, в то время как в оригинальном мультфильме создатель 626 проявлял к пришельцу отеческие чувства и стал другом большой семьи.

Почему стоит посмотреть:

  • К главному персонажу отнеслись очень серьезно: Стича создали с помощью компьютерной графики, а для реалистичного взаимодействия с актерами использовали куклы.
  • Фильм снимали на острове Оаху, который является частью штата Гавайи и знаменит своими природными пейзажами.

«Пункт назначения: Узы крови»

  • Страна: США, Канада
  • Жанр: ужасы
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 6.8 — IMDb, 6.8 — Кинопоиск
  • Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
  • Хронометраж: 110 минут
  • В главных ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Риа Килстедт, Ричард Хэрмон, Оуэн Дожарен

Шестой фильм франшизы рассказывает о девушке, которая видит навязчивый сон о смерти бабушки. Чтобы избавиться от кошмара, героиня разыскивает свою родственницу и обнаруживает ее живой. Та должна была погибнуть еще в конце 1960-х, но избежала смерти. Этот ход может стоить жизней всем членам семьи.

В фильмах медиафраншизы «Пункт назначения» темы фатума и возмездия стали ведущими. Но если первые две части много хвалили, то следующие три как будто только портили первоначальные впечатления от цикла фильмов. В итоге франшизу «похоронили» в 2011 году и решили перезапустить лишь 14 лет спустя.

Почему стоит посмотреть:

  • Любители пощекотать себе нервы оценят множество разнообразных вариантов гибели человека: тут задействованы аппарат МРТ и даже автомат с газировкой.
  • Роль загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта стала последней для Тони Тодда, актер умер в ноябре 2024 года. Тодда прозвали «талисманом» франшизы: до «Уз крови» он сыграл в первой, второй, третьей и пятой частях «Пункта назначения».

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

  • Страна: Великобритания, Франция, США
  • Жанр: драма, мелодрама, комедия
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 6.6 — IMDb, 7.3 — Кинопоиск
  • Режиссер: Майкл Моррис
  • Хронометраж: 123 минуты
  • В главных ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Эмма Томпсон

Бриджит Джонс потеряла Марка Дарси и теперь в одиночку воспитывает двух детей, которым явно не хватает отцовской фигуры. Сама Джонс пока не адаптировалась к смерти любимого и пытается восстановиться, чтобы жить дальше. Она возвращается на работу и знакомится с двумя новыми мужчинами: один из них — тактичный и скромный школьный учитель, другой — 30-летний красавчик, который тут же зовет женщину на свидание.

В отличие от первых двух картин, в новой «Бриджит Джонс» нет сцен, которые претендовали бы на культовость — как, например, погоня за Марком Дарси в трусах по снегу или приземление журналистки в сарай со свиньями. Зато он вышел на злобу дня: тема любовных отношений между разными поколениями стала популярной в последние годы. На экраны выходили картины «Мысль о тебе» и «Плохая девочка», но только на «Бриджит Джонс» билеты раскупали еще до старта проката.

Почему стоит посмотреть:

  • Фильм, который считали попыткой оживить хит прошлых лет, оказался тихим и приятным ромкомом о проблемах женщин в возрасте.
  • В картине появляется постаревший, но все еще харизматичный Хью Грант в роли Дэниела Кливера. В прошлой части его воскресили после катастрофы на радость поклонницам.

«Материалистка»

  • Страна: США, Финляндия
  • Жанр: мелодрама
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 6.5 — IMDb, 6.4 — Кинопоиск
  • Режиссер: Селин Сон
  • Хронометраж: 116 минут
  • В главных ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль

Сотрудница брачного агентства Люси волею случая знакомится с преуспевающим бизнесменом, который проявляет к ней интерес. В то же время в жизни Люси появляется бывший парень — 37-летний актер, который подрабатывает официантом на свадьбах. Встречаясь с обоими мужчинами, героиня оказывается перед выбором — связать жизнь с финансистом или вернуться к обаятельному, но неспособному построить карьеру официанту.

Картину снимали по рецепту успеха современного ромкома: известные голливудские актеры, подающая надежды режиссер и авторитетная студия A24. Но на выходе один из самых ожидаемых фильмов года получил смешанные отзывы: «Материалистку» критиковали за многочисленные паузы в диалогах, не раскрытую до конца тему насилия и актеров, которые демонстрировали куда больше эмоций на промоинтервью, чем в самой картине.

Почему стоит посмотреть:

  • Режиссер и сценарист фильма Селин Сон сама работала сотрудницей брачного агентства, поэтому стремилась достоверно показать его клиентов.
  • Фильм хвалят за реалистичные проблемы пар в отношениях, что выделяет «Материалистку» из череды милых и «ванильных» ромкомов.

«Кракен»

  • Страна: Россия
  • Жанр: фантастика, приключения, драма
  • Возраст: 12+
  • Рейтинг: 6.5 — IMDb, 6.4 — Кинопоиск
  • Режиссер: Николай Лебедев
  • Хронометраж: 134 минуты
  • В главных ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов

Ракетный подводный крейсер специального назначения пропадает во время миссии в Гренландском море. На поиски отправляется младший брат командира субмарины Виктора Воронина. Он намерен любыми способами найти подлодку и предотвратить пропажу сверхсекретного оружия, но еще не знает, что его экипажу уготованы нечеловеческие испытания. В северных водах после экспериментов иностранцев-геологов пробуждается гигантское морское чудовище Кракен.

Режиссер картины Николай Лебедев уже имел опыт съемки фильмов-катастроф: в 2016 году он переснял картину «Экипаж». Сам Кракен появляется ближе к середине фильма. За приключенческим фэнтези режиссер спрятал глубокий конфликт братьев-моряков, многословную битву поколений и любовную историю, разворачивающуюся на базе подводников.

Почему стоит посмотреть:

Можно полюбоваться подводным миром во всей красе в сценах, где герои неторопливо исследуют морское дно.

Режиссер Николай Лебедев не оставил зрителей без впечатляющего финала.

«Микки 17»

  • Страна: США
  • Жанр: фантастика, комедия, приключения
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 6.5 — IMDb, 6.4 — Кинопоиск
  • Режиссер: Пон Джун-хо
  • Хронометраж: 139 минут
  • В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Марк Руффало, Стивен Янг

Отчаявшийся найти работу на Земле неудачник Микки Барнс соглашается участвовать в экспедиции по колонизации планеты Нифльхейм. Он становится «расходным материалом» для научных работников: каждый день герой умирает, выполняя смертельно опасные задания, и возрождается в теле свежей версии себя, куда загружают его сознание из резервной копии. В какой-то момент план срывается, и Микки сталкивается на базе с самим собой.

На фильм корейского режиссера Пон Джун-хо возлагались большие надежды: в 2019 году он создал оскароносных «Паразитов». Но оказалось, что под давлением американской киностудии режиссер не сумел докрутить тему социального неравенства. Тем не менее, картина получилась интересной. А Роберту Паттинсону удалось отойти от надоевшего актеру образа влюбленного вампира.

Почему стоит посмотреть:

  • Марк Руффало сыграл абсолютно карикатурного колониста, но в этом оказалась вся прелесть персонажа. Некоторые сравнили его героя с Дональдом Трампом.
  • Обитатели ледяной планеты криперы, которыми зрителя пугают большую часть фильма, оказались довольно интересной помесью гусеницы и песчаного червя из фильма «Дюна».

«Батя 2. Дед»

  • Страна: Россия
  • Жанр: комедия
  • Возраст: 18+
  • Рейтинг: 6.0 — IMDb, 7.6 — Кинопоиск
  • Режиссер: Илья Учитель
  • Хронометраж: 88 минут
  • В главных ролях: Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев

Продолжение популярной комедии «Батя», вышедшей на экраны в 2021 году. Главный герой Макс находится на грани развода с женой. Он вспоминает, что в детстве часто гостил у деда-фронтовика, пока родители решали вопросы с собственным разводом. Когда пропадает сын Макса, тот все больше погружается в прошлое.

Первый фильм стал очень популярным, поэтому новость о съемках продолжения в Сети восприняли как должное. Вторая часть вышла в 2025 году и снова окунула зрителей в ностальгию, на этот раз — по беззаботному детству в деревне. Звездой второй части проекта стал Евгений Цыганов, который большую часть съемок провел в неузнаваемом гриме для воплощения экранного образа 76-летнего деда. В итоге фильм «Батя 2. Дед» несколько недель оставался лидером российского кинопроката.

Почему стоит посмотреть:

  • В образе ворчливого и грубоватого деда Евгений Цыганов показал гораздо больше эмоций, чем в других своих картинах.
  • История о молодом герое Цыганова снята в стилистике фильмов 1940-х. Оператор ставит камеру на рельсы, из-за чего создается впечатление, что отрывки действительно взяты из архивов времен Великой Отечественной войны.
Фильмы и сериалы
Балерины
Балерина
На крючке
28 недель спустя
Миссия невыполнима
Дюна
Аватар
28 дней спустя
Лило и Стич
Пункт назначения
Как приручить дракона
Экипаж
Титаник
Мстители
Бегущий по лезвию 2049
Чёрная Пантера
Джон Уик
Отряд самоубийц
Хейли Стайнфелд
Норман Ридус
Хейли Этвелл
Себастиан Стэн
Джейк Шрейер
Ричард Хэрмон
Гэбриел Бирн
Майк Флэнаган
Стивен Янг
Майкл Моррис
Итан Хант
Джоди Комер
Ян Юй
Джозеф Косински
Дин Деблуа
Анжелика Хьюстон
Виктор Воронин
Ханна Джон-кеймен
Стас Старовойтов
Тобайас Мензис
Елена Белова
Салли Хокинс
Джек О'коннелл
Ана де Армас
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Крис Эванс
Кристофер Маккуорри
Джерард Батлер
Дэнни Бойл
Саймон Пегг
Николай Лебедев
Ханс Циммер
Райан Куглер
Хавьер Бардем
Иэн Макшейн
Виктор Добронравов
Билли Магнуссен
Педро Паскаль
Эмма Томпсон
Хью Грант
Аарон Тейлор-Джонсон
Марк Руффало
Александр Петров
Владимир Вдовиченков
Надежда Михалкова
Андрей Андреев
Рене Зеллвегер
Брэд Питт
Ольга Куриленко
Зак Галифианакис
Илья Учитель
Алексей Гуськов
Евгений Цыганов
Марк Хэмилл
Бриджит Джонс
Алекс Гарленд
Стивен Кинг
Карен Гиллан
Сергей Гармаш
Роберт Паттинсон
Киану Ривз
Дональд Трамп
Льюис Хэмилтон
Walt Disney
ЦРУ