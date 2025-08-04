После оглушительного успеха «Игры в кальмара» зрители по всему миру начали искать похожие сериалы – с социальными экспериментами, ставками на выживание и моральными дилеммами. И вот корейский рынок снова не подкачал: на экраны вышел свежий сериал, который уже называют преемником культовой игры.

В центре сюжета восемь незнакомцев, оказавшихся в замкнутом пространстве. У всех из них долги, отчаяние и шанс на крупный приз. За каждый день проживания в изолированном отеле они получают деньги. Продукты и вода – бесплатно, но все остальное, даже доступ к туалету, стоит в тысячу раз дороже, чем в реальной жизни.

Почему любители ужасов лучше справляются со стрессом

Поначалу кажется, что все просто. Но когда выясняется, что расходы уменьшают общий призовой фонд, между участниками начинается холодная война. А в комнатах на верхних этажах скрывается нечто, способное все изменить.

Сериал называется «Шоу восьми» – и уже стремительно набирает популярность. Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.