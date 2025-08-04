Что известно о сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Осенью 2025 года на стриминге Wink выйдет сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Над шоу работает Жора Крыжовников — автор одного из самых громких сериалов последних лет «Слова пацана». Проект Крыжовникова — это переосмысление культовой советской мелодрамы «Москва слезам не верит». Вышедшая в 1980 году картина Владимира Меньшова не только стала народным хитом, но и удостоилась премии «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Интересно, что новый сериал не будет покадровым повторением советской классики — его сделают более современным и музыкальным. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, детали сюжета и каст сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: мелодрама, драма, мюзикл

Возрастное ограничение: 16+

Режиссеры: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 48 минут

Когда выйдет: осень 2025 года

Где смотреть: стриминговый сервис Wink

В главных ролях: Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова, Иван Янковский, Андрей Максимов

Дата выхода

О сериале, вдохновленном фильмом «Москва слезам не верит», заговорили в середине 2024-го. Тогда сообщалось, что проект выйдет во второй половине 2025 или в начале 2026 года.

Премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» запланирована на осень 2025 года. Точная дата выхода пока держится в секрете

Шоу будет состоять из восьми серий длительностью около пятидесяти минут, посмотреть его можно будет на стриминге Wink. После премьеры в онлайн-кинотеатре Wink сериал покажут на телеканале СТС — точная дата выхода в телеэфир пока неизвестна.

Telegram-канал «Культовые русские сериалы» включил «Москву слезам не верит» в топ-5 самых ожидаемых сериалов 2025 года. По данным «Кинопоиска», выхода шоу ждут более пяти с половиной тысяч пользователей.

Трейлер

Первый тизер-трейлер к сериалу «Москва слезам не верит. Все только начинается» появился на YouTube-канале стриминга Wink 20 июня 2025 года.

Сюжет

Начало 2000-х годов. Три подруги — Ксюша, Оля и Маша — приезжают в Москву на поиски лучшей жизни и любви. Молодая мать-одиночка Ксюша (Тина Стойилович) переехала в Москву из провинции вместе с пятилетним сыном. Дома остался жестокий муж — Ксюша готова на любую работу, лишь бы закрепиться в столице и не возвращаться в токсичные отношения.

На помощь молодой матери приходят две новые подруги — целеустремленная студентка Оля (Анастасия Талызина), которая стремится стать врачом, и легкомысленная тусовщица Маша (Мария Камова), мечтающая о замужестве с иностранцем и переезде за границу.

В Москве нулевых три девушки пытаются отыскать любовь, построить карьеру и наконец найти свое счастье. В какой-то момент пути главных героинь разойдутся — их судьбы переплетаются вновь только через двадцать лет.

Сюжет сериала «Москва слезам не верит» развернется в двух временных эпохах — в Москве нулевых и Москве 2020-х

А еще новая «Москва слезам не верит» будет мюзиклом. Пока неизвестно, какие именно композиции станут саундтреком сериала. В первом тизер-трейлере уже прозвучали песни «Кислотный DJ» певицы Акулы (настоящее имя — Оксана Почепа) и «Лучший город Земли» Муслима Магомаева.

Производство

О сериальном переосмыслении фильма «Москва слезам верит» заговорили летом 2024 года — тогда стало известно, что сериал «МСНВ» получит финансовую поддержку Института развития интернета (ИРИ). По слухам, на пост режиссера сериала «Москва слезам не верит» рассматривали Василису Кузьмину («Ника»).

В итоге режиссерское кресло заняли автор нашумевшего «Слова пацана» Жора Крыжовников и его жена Ольга Долматовская

Для Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается» стала первым режиссерским опытом. Ранее она выступала исполнительным продюсером фильма «Лед» и сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Бихэппи» и «Физрук». Интересно, что съемочным процессом обновленной «МСНВ» руководила именно Долматовская — об этом рассказал актер Рузиль Минекаев.

В августе 2024-го Крыжовников подтвердил, что не только снимает сериал, посвященный Москве, но и выступает его сценаристом. Вместе с Крыжовниковым над сценарием шоу работали Евгения Хрипкова («Между нами химия»), Алина Тяжлова («Лед 2»), Аксинья Борисова («Лед 3») и Юлия Гулян («Ника»).

Съемки сериала «Москва слезам не верит» стартовали в августе 2024-го. Съемочный процесс проходил в Москве — в кинопарке «Москино» и на улицах столицы. Одну из самых масштабных сцен сериала снимали на Пушкинской площади — в эпизоде участвовали более двухсот танцоров. Производство шоу завершилось в апреле 2025-го.

Кстати, изначально сериал Крыжовникова и Долматовской должен был называться «МСНВ». Позже лаконичный заголовок сменили на «Москва слезам не верит. Все только начинается». Стриминг Wink рассказал о переименовании шоу на презентации своих проектов в феврале 2025-го.

Актеры и роли

В центре сюжета — история трех подруг, которые пытаются покорить столицу. Амбициозных девушек играют Тина Стойилкович («Оффлайн»), Анастасия Талызина («Кентавр») и блогер, певица и ведущая Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова).

Повзрослевшие версии героинь на экране воплотят Юлия Топольницкая («Поехавшая»), Марина Александрова («Открытый брак») и Валерия Астапова («Девушки с Макаровым»).

Какие актеры сыграют в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Тина Стойилович («Казанова») — Ксюша, молодая мать, приехавшая покорять Москву;

Анастасия Талызина («Я делаю шаг») — Оля, подруга Ксюши, студентка медицинского;

Мария Камова (Маш Милаш) — Маша, подруга Ксюши, тусовщица, мечтает выйти замуж за иностранца;

Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Влад, музыкальный продюсер;

Марина Александрова («Мосгаз») — повзрослевшая Ксюша;

Юлия Топольницкая («Второй брак») — повзрослевшая Оля;

Валерия Астапова («Беспринципные») — повзрослевшая Маша;

Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») — 23-летний сын Ксюши.

Помимо этого, в новой версии «Москва слезам не верит» сыграют Андрей Максимов («Слово пацана. Кровь на асфальте») , Милош Бикович («Холоп»), Федор Бондарчук («Призрак»), Марина Зудина («Содержанки»), Анастасия Красовская («Черная весна»), Антон Васильев («Ученик»), Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие.

Будут в шоу и звездные камео — в тизер-трейлере уже показали певца Андрея Григорьева-Аполлонова и стилиста Сергея Зверева. Эпизодическую роль сыграет и блогер Дэниэл Барнс (Америкашка Дэни).

Интересно, что в касте сериала «Москва слезам не верит» долгое время был заявлен актер Андрей Бурковский («Даешь молодежь»), который уехал из России после начала СВО. Сообщалось, что Бурковский играет одну из второстепенных ролей. Однако в тизер-трейлере, который вышел летом 2025-го, имя актера не фигурировало — неизвестно, появится герой Бурковского в «МСНВ» или нет.