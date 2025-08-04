Вышел трейлер комедийной драмы «Элла Маккей»

Создатели нового фильма «Элла Маккей» опубликовали трейлер проекта в жанре драмеди. Лента выйдет в зарубежных кинотеатрах 12 декабря.

Сюжет расскажет о молодой девушке, которая неожиданно занимает пост губернатора и теперь пытается удержать хрупкий баланс между обычной жизнью и политической карьерой. Главную роль сыграла звезда «Полового воспитания» Эмма Маки.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Джек Лауден, Кумэйл Нанджиани и Ребекка Холл. Режиссёром «Эллы Маккей» стал Джеймс Л. Брукс («Лучше не бывает», «Джерри Магуайер»).