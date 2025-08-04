Netflix потратил уже больше $500 млн на «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix вложил в проекты по «Ведьмаку» полмиллиарда долларов — об стало известно из отчётов компании.

Портал Redanian Intelligence подсчитал, что онлайн-кинотеатр уже потратил более $ 500 млн на три сезона основного сериала, приквел и проблемный спин-офф «Крысы Пограничья», отменённый в прошлом году:

С учётом двух не вышедших сезонов и двух аниме-сериалов по «Ведьмаку» общие расходы Netflix на франшизу могут составить $ 850–900 млн и даже приблизиться к миллиарду.