В Крыму сняли самую массовую сцену в истории российских сериалов

Рекорд "Самая массовая сцена в истории российских сериалов" был установлен на съемках второго эпизода проекта "Ландыши. Вторая весна" на фестивале "Таврида. Арт". В съемке поучаствовали более 30 тысяч человек, сообщили ТАСС создатели проекта.

© кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

"3 августа в Крыму, в рамках Фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт", прошли эксклюзивные съемки эпизода второго сезона проекта "Ландыши. Вторая весна" - продолжения одного из самых обсуждаемых сериалов последних лет - "Ландыши. Такая нежная любовь". <…> На съемках был официально установлен рекорд "Самая массовая сцена в истории российских сериалов", в котором участвовали более 33 тысяч человек, что подтверждено экспертами международной книги рекордов Interrecord: Official Excellence и занесено в Реестр рекордов России", - говорится в сообщении.

Автор идеи продюсер и сценарист сериала Юрий Сапронов рассказал, что десятки тысяч зрителей не просто наблюдали за процессом создания картины, но и сами стали героями.

"Мы установили не просто количественный рекорд, а эмоциональный. Нам удалось стереть грань между экраном и настоящей жизнью", - отметил он.

В свою очередь исполнительница главной роли Ника Здорик пояснила, что история "Ландышей" всегда стремилась быть ближе к людям.

"Ландыши" - это история без глянца, без фальши, про настоящую жизнь - со всеми ее сложностями, светом и болью", - рассказала актриса.

Премьера первого сезона состоялась 1 января 2025 года, проект стал хитом на онлайн-платформах. Производством сериала "Ландыши. Вторая весна" занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ студией" при поддержке Института развития интернета, "Таврида. Арт" и контент-студии "Юг. Кино".

Ранее в пресс-службе фестиваля "Таврида. Арт" сообщили ТАСС о том, что один из эпизодов сериала "Ландыши. Вторая весна" снимут во время события.