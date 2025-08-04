Новая «Война миров» от Amazon получила ужасный рейтинг от критиков

30 июля на Amazon Prime вышла новая экранизация «Войны миров» Герберта Уэллса. Лента стала вольной адаптацией культового романа — события подаются в стиле «скринлайф», а одну из главных ролей исполнил рэпер Ice Cube.

О проекте практически не было информации до выхода, и даже трейлер вышел всего за неделю до релиза — как оказалось, не зря.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Amazon.

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Критики обрушились на проект — на агрегаторе RottenTomatoes новая версия «Войны миров» получила 0% свежести. Зрители оценили фильм на 11 из 100, отмечая, что лента выглядит главным претендентом на звание худшего фильма 10-летия.

Помимо плохого качества сценария и копирования других адаптаций, зрители заметили слишком большое количество скрытой рекламы — некоторые называют ленту «двухчасовым промороликом продукции Amazon».

Сама идея «Войны миров» в стиле «скринлайф» интересная, но тут практически всё сделали неправильно: от слабого актёрского состава и путаного сюжета до убогой демонстрации пришельцев и бесстыдного продакт-плейсмента. Это ужасно.

Даже имея подписку, вам нужно высидеть две минуты рекламы, чтобы посмотреть ещё 90 минут полнометражной рекламы всего, что делает Amazon.