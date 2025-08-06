В России снимут адаптацию триллера «Вышка»

Жанр триллера хорошо чувствует себя в российском кино, заявила НСН кинокритик Сусанна Альперина.

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В России в последние годы появляется все меньше адаптированных фильмов и сериалов, что лишь повысит интерес к новому проекту продюсерской компании «Марс Медиа», допустила в разговоре с НСН кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина.

Продюсерская компания «Марс Медиа» приобрела права на создание адаптации полнометражного фильма режиссера Скотта Манна «Вышка», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на основателя компании, продюсера Рубена Дишдишяна. Он подчеркнул, что оригинальная версия собрала $18 миллионов при бюджете в $3 миллиона, что является «впечатляющим результатом». Альперина допустила, что ставка продюсеров на проект оправдана.

«У нас жанр триллера довольно неплохо себя чувствует. "Вышка" все-таки выбивается из общего ряда триллеров, но в целом фильмов в подобном жанре достаточно снимают. Например, "Централ Партнершип" в ближайшее время выпустят фильм "Вниз". Это наш российский триллер, который будет не менее захватывающим, щекочет нервы только так. Думаю, в случае с "Вышкой" ставка абсолютно оправдана. Существует несколько видов адаптации: иногда покупают лицензию или формат в случае шоу. Однако мало кто признается, что реально делает адаптацию. Иногда просто заимствуют идею и ходы. Раньше адаптаций было больше, чем сегодня. Видимо, это связано с тем, что с нами охотно сотрудничали, давали лицензии и форматы», - заявила она.

По словам собеседницы НСН, сериалы в России адаптируют чаще полнометражных фильмов.

«Были сериальные адаптации. К примеру, у известного детектива "Мост" было несколько адаптаций в разных странах, кстати, российская версия была не очень успешной. У "Побега" была очень успешная российская версия, это проект на популярную сейчас у нас тему осужденных, знаменитый мировой сериал. Были и другие примеры, у нас официально делали адаптацию сериала "Обратная сторона Луны". Также телеканал "Россия-1" делал шпионский триллер "Родина", это израильский сериал. Из относительно недавних российских адаптаций – "Ваша честь", тоже израильский сериал. Была американская версия с Брайаном Крэнстоном, и появилась российская с Олегом Меньшиковым, очень неплохая. Это что касается сериалов, фильмы адаптируют реже. Новость про адаптацию "Вышки" - редкий случай в последнее время. Однако, когда есть раскрученный проект и фильм, это всегда означает, что с точки зрения маркетинга его легче продвигать. Скорее всего интерес будет повышенный», - рассказала Альперина.

Фильм «Вышка» Скотта Манна вышел в прокат в 2022 году. В центре сюжета триллера история любительницы экстрима, которая после смерти мужа решает прекратить погоню за адреналином. При этом героиня хочет совершить последний подъем на радиомачту высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего мужа, напоминает «Радиоточка НСН».