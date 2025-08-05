В российских кинотеатрах обновят экраны

Якутская компания "Экстра синема", по технологии которой открываются кинозалы для просмотра киноновинок, и китайская компания AOTO Electronic Co., Ltd. займутся созданием LED-экранов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Экстра синема".

Пилотный проект по оснащению кинопроекторами компании "Экстра синема" домов культуры в селах Якутии начался в 2022 году. Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа. В кинозалах, оборудованных по технологии "Экстра синема", есть возможность пользоваться Пушкинской картой.

"Соглашение о сотрудничестве было подписано в начале августа генеральным директором "Экстра синема" Петром Чиряевым и президентом AOTO Electronic Co., Ltd. Ричардом Янгом. В рамках партнерства компании займутся совместной разработкой светодиодных киноэкранов на основе технологии "Экстра синема". AOTO - один из ключевых игроков на мировом рынке LED-экранов для кинотеатров", - говорится в сообщении.

Как отметил Чиряев, планируется создать отдельную линейку экранов для премиальных кинозалов "Экстра синема".

"Работа уже ведется, и в ближайшее время появится конкурентный коммерческий российско-китайский продукт, который не только не уступит ведущим мировым LED-экранам по качеству изображения, но и превзойдет их по безопасности, выходя за рамки стандартов DCI", - сказал он.

Якутия вышла на второе место по производству полнометражных фильмов после Москвы. Ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. В Якутске планируется построить многофункциональный кинопавильон, который станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла.